به کارگیری طرحهای اصیل شیعی و ایرانی در ساخت ضریح ائمه(ع) ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این هنرمند برجسته و صاحب نام ایرانی صبح شنبه با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) و زیارت امامزادگان بزرگوار، از ضریح در حال ساخت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) بازدید کرد.

وی افزود: استفاده بهینه و حداکثری از کلیه ظرفیتها و فضاهای موجود به منظور ترسیم و تجسم طرحهای جذاب ماندگار و متضمن پیامهای توحیدی و عرفانی است.

این استاد بزرگ نقاشی بیان کرد: با توجه به جایگاه و منزلت محدث والامقام و امامزاده واجب التکریم حضرت عبدالعظیم(ع)، ساخت ضریح مطهر و سایر امور مشابه در آستان مقدس باید متناسب با قداست حرم مطهر و مکانت امامزادگان عظیم الشأن و همچنین متناسب با شئون والای نظام مقدس اسلامی صورت پذیرد.

وی کار کلیه هنرمندانی که از آغاز تاکنون در زمینه مسائل هنری آستان مقدس و ضریح یاد شده همکاری داشته‌اند را تحسین کرد.

فرشچیان در این دیدار و بازدید، به سئوالات کارشناسان آستان مقدس پاسخ داد و قرار شد تعامل و همکاری وی با حرم مطهر در مراحل آتی ساخت ضریح نیز ادامه یابد.

وی از ضریح مطهر و ملاحظه نقشه‌های هنری مربوطه، توضیحات کارشناسی را استماع کرده و توصیه‌ها و راهنماییهای لازم را در هر مورد ارائه کرد.

گفتنی است در این بازدید خادم القرآن عباس سلیمی، نرم افزار "ترجمه گویای قرآن مجید" متضمن تلاوت ترتیل 30 جزء قرآن کریم با نوای استاد "محمود خلیل الحصری" به ‌همراه ترجمه استاد "شیخ حسین انصاریان" و همچنین لوح حاوی دو کتاب عرفانی و اخلاقی از حضرت امام خمینی(ره) را به فرشچیان اهدا کرد.