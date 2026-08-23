حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت امسال در استان سمنان، اظهار کرد: افتتاح پروژه‌های هفته دولت سال جاری در استان، یک هزار و ۴۷۹ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در زمینه ایجاد اشتغال از محل پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح در هفته دولت امسال، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته‌ایم.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت سال گذشته ۷۶۲ فرصت شغلی ایجاد کرده بود، تصریح کرد: اشتغال ایجادشده از محل پروژه‌های هفته دولت ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

دهرویه با اشاره به توجه به توسعه متوازن و ارتقای کیفیت پروژه‌ها در طرح‌های امسال، گفت: هرچند تعداد پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته، اما کیفیت این طرح‌ها به مراتب افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ۸۴ پروژه اقتصادی در شهرستان‌های مختلف استان سمنان طی هفته دولت امسال افتتاح می‌شود، افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله صنعت، تولید، کشاورزی و دامپروری اجرا شده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین درباره میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی هفته دولت اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح هفته دولت سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان بود، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی امسال با بیش از ۳.۷ برابر رشد، به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دهرویه خاطرنشان کرد: افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کنار توجه به کیفیت و توسعه متوازن، بیانگر ارتقای کیفی پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح در هفته دولت امسال در استان سمنان است.