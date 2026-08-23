به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که ممکن است مسئولان آمریکایی برای حل و فصل مسئله بدهی های عمومی بی سابقه این کشور که از رقم ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده دست به اقداماتی بزنند که محبوبیت نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ممکن است قانونگذاران آمریکایی به زودی مجبور شوند تصمیماتی را که مدت ها است به تعویق افتاده، اتخاذ کنند. این تصمیمات بر تمام شهروندان این کشور تأثیر خواهد گذاشت. دولت آمریکا هر ساله بیش از درآمدهای مالیاتی خود هزینه کرده و کسری بودجه به بدهی ملی اضافه شده است.

در همین خصوص آدام عباس، تحلیلگر شرکت سرمایه گذاری اوکمارک فاندز تاکید کرد که آمریکا ناچار خواهد شد تصمیماتی بگیرد که بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. ۲ راهکار در این خصوص وجود دارد؛ افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها. هر دو گزینه از نظر سیاسی محبوبیت ندارند.

بر اساس این گزارش، آمریکا سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار برای پرداخت بهره بدهی ملی خود هزینه می کند. بدهی ملی آمریکا این هفته برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد که افزایشی ۲۰ تریلیون دلاری در کمتر از ۱۰ سال را نشان می دهد.