حجت‌الاسلام محسن کبریایی در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای توجه بیشتر به فرهنگ مهدویت و انتظار است و در روایتی از علامه حلی آمده است که ایشان در مسیر کربلا با فردی ناشناس همراه شد و در جریان گفت‌وگویی علمی، متوجه جایگاه علمی ویژه او شد.

وی افزود: آن فرد در پاسخ به یک مسئله فقهی، علامه حلی را به روایتی در کتاب «تهذیب» شیخ طوسی ارجاع داد که علامه پیش از آن از وجودش اطلاع نداشت و پس از بررسی، مشخص شد روایت مورد اشاره دقیقاً در همان کتاب وجود دارد. علامه حلی پس از این دیدار دریافت که آن شخص حضرت ولی‌عصر(عج) بوده است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: این روایت نشان‌دهنده امکان ارتباط و تشرف به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) در دوران غیبت است و باید از خداوند متعال بخواهیم با تعجیل در فرج، دوران ظهور حضرت را درک کنیم و فرهنگ انتظار و ارتباط معنوی با امام زمان(عج) در جامعه تقویت شود.

کبریایی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امروز باید به‌صورت جدی مورد مطالبه قرار گیرد، مسئله حجاب و عفاف است. متأسفانه وضعیت حجاب در شهرستان اردستان نسبت به گذشته نامناسب‌تر شده و نمی‌توان نسبت به روند عادی‌شدن بی‌حجابی در جامعه بی‌تفاوت بود.

وی بیان کرد: اردستان شهرستانی مذهبی، اصیل و دارای سابقه فرهنگی و دینی است و با توجه به تعداد شهدای شهرستان و جایگاه آن در تربیت علما و شخصیت‌های دینی، انتظار می‌رود وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن نیز متناسب با این پیشینه باشد.

این قاضی دادگستری ادامه داد: مسئله حجاب نباید به‌تدریج در جامعه عادی شود و لازم است نسبت به شرایط موجود حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. این موضوع نیازمند مطالبه‌گری جدی از دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان تنها به بیان توصیه‌های کلی اکتفا کرد.

کبریایی اضافه کرد: مطالبه‌گری باید واقعی، ملموس و متوجه مسئول مربوطه باشد. مطالبه‌گری تنها این نیست که در یک اجتماع، مسائل کلان کشور از رئیس‌جمهور یا سایر مسئولان عالی مطالبه شود؛ این مطالبه‌گری لازم است، اما در کنار آن باید مشکلات و مسائل شهرستان نیز از مدیران و مسئولان محلی مطالبه شود.

وی یادآور شد: پس از گذشت بیش از ۱۷۰ شب از برگزاری تجمعات مردم اردستان، انتظار می‌رود مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز حضور جدی‌تری در کنار مردم داشته باشند. در شهرستان حدود ۳۰ اداره و دستگاه دولتی فعالیت می‌کنند و مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها باید در عرصه‌هایی که مردم برای دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب حضور پیدا می‌کنند، حضور مسئولانه داشته باشند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند و در نظام اسلامی مسئولیت دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود زمانی که مردم برای دفاع از نظام و ارزش‌های آن هزینه می‌دهند، مدیران و کارکنان نیز در کنار مردم باشند و در صحنه حضور پیدا کنند.

کبریایی خاطرنشان کرد: روحانیون و ائمه جماعات باید در منبرها و برنامه‌های فرهنگی درباره حجاب و عفاف روشنگری کنند و معلمان نیز در مدارس نسبت به تبیین این موضوع برای دانش‌آموزان اهتمام داشته باشند. خانواده‌ها نیز در تربیت فرزندان و شکل‌گیری فرهنگ عمومی جامعه نقش اساسی دارند.

وی بیان کرد: البته موضوع حجاب تنها با کار فرهنگی حل نمی‌شود و در کنار فرهنگ‌سازی، اجرای قانون نیز ضروری است. همان‌طور که در برابر جرائم و مسائل امنیتی نمی‌توان صرفاً به توصیه فرهنگی اکتفا کرد، در حوزه حجاب نیز قانون وجود دارد.

این قاضی دادگستری یادآور شد: تذکر لسانی محترمانه و دلسوزانه می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر مردم باشد. اگر افراد نسبت به رعایت حجاب حساس باشند و در چارچوب قانون و با حفظ احترام به یکدیگر تذکر دهند، ممکن است این تذکرها در طول زمان بر رفتار اجتماعی اثرگذار باشد.

کبریایی یادآور شد: برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و قانونی در کنار یکدیگر دنبال شود و همه دستگاه‌ها و آحاد مردم در این زمینه احساس مسئولیت کنند تا روند عادی‌سازی بی‌حجابی متوقف شود.