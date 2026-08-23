۲ راهکار برای حل مشکل فاضلاب مسکن مهر گلپایگان در دستور کار است

علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح مسکن خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدا ۹ نفر از خبرنگاران شهرستان که شرایط لازم را داشتند، شناسایی شدند که از این تعداد، چهار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده بودند.

وی افزود: با توجه به بسته بودن سامانه ثبت‌نام، پیگیری‌های لازم انجام شد و در اردیبهشت‌ماه امسال با هماهنگی صورت‌گرفته، امکان ثبت‌نام خبرنگاران در سامانه شهرستان ورزنه فراهم شد و پس از آن مراحل جابه‌جایی و انتقال پرونده‌ها به استان انجام گرفت.

طرح مسکن خبرنگاران در آستانه واگذاری

وی ادامه داد: برای این طرح، سایت ۶۷ هکتاری شهرستان نیز پیش‌بینی شده بود که زیرساخت‌های آب، برق و گاز در آن فراهم است، اما خبرنگاران در جلسه‌ای که برگزار شد، اعلام کردند تمایل دارند در سایت ۲۴۷ هکتاری که به صورت دو نفره واگذار می‌شود، ثبت‌نام کنند و منتظر اجرای این طرح باشند.

رضایی با بیان اینکه طراحی سایت ۲۴۷ هکتاری انجام شده است، تصریح کرد: در این زمینه به دلیل تعلل مشاور طرح که از سوی استان و شهرداری انتخاب شده بود، روند کار با مقداری تأخیر مواجه شد، اما خوشبختانه طراحی به پایان رسیده و در حال حاضر طرح در مرحله تصویب قرار دارد و به محض نهایی شدن آن، مراحل واگذاری آغاز خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: واگذاری این واحدها و اراضی منوط به داشتن شرایط قانونی است که از جمله آن می‌توان به سبز بودن فرم «ج»، نداشتن سابقه دریافت زمین یا تسهیلات دولتی مسکن و همچنین نداشتن زمین، ملک یا آپارتمان به نام متقاضی اشاره کرد. همچنین خبرنگاران مجرد بالای ۳۵ سال نیز در صورت داشتن سایر شرایط لازم، می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

وی افزود: در ادوار گذشته که در آن منطقه ساخت‌وساز انجام می‌شد، پیش‌بینی لازم برای دفع فاضلاب صورت نگرفت و این موضوع اکنون شرایط بسیار بدی را رقم زده است.

رضایی تصریح کرد: برای دفع فعلی فاضلاب مسکن مهر دو راهکار را دنبال می‌کنیم؛ یکی بحث پکیج و اتصال به فاضلاب شهری است که خوشبختانه با زحماتی که نماینده شهرستان گلپایگان و خوانسار کشیدند، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه فاضلاب شهری در سال جاری پیگیری و تخصیص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای راهکار موقت نیز پیشنهاد دادیم مانند سایر واحدهای مسکونی در شهرستان گلپایگان، فعلاً سیستم چاه جذبی داشته باشیم تا در دو، سه یا پنج سال آینده که فاضلاب شهری ایجاد شد یا پکیج احداث شد، مشکل به صورت اساسی حل شود.

فرماندار گلپایگان گفت: برای فاضلابی که اکنون مردم با آن مشکل دارند، توافقی با حضور دستگاه‌های اجرایی انجام شد و مقرر شد شرکت آب و فاضلاب نسبت به تأمین لوله و حفاری آنها با کمک شهرداری اقدام کند. شهرداری نیز نسبت به حفر چاه‌های مورد نیاز برای دفع فاضلاب اقدام خواهد کرد.

وی افزود: راه و شهرسازی نیز ان‌شاءالله هزینه‌هایی را که متعهد شده در مقابل شهرداری گلپایگان تأمین خواهد کرد.

رضایی ابراز کرد: بنابراین دو راهکار را دنبال می‌کنیم؛ راهکار بلندمدت، فاضلاب شهری و پکیج است که پکیج آن باید با حضور سرمایه‌گذار انجام شود و راهکار کوتاه‌مدت نیز حفر چاه‌های جذبی است که امیدواریم طی یکی دو هفته آینده انجام شود.

مدرسه جدید روستای رباط سرخ تا مهرماه بهره‌برداری می‌شود

به گفته وی: پروژه چهار کلاسه مدرسه شهید بهشتی روستای رباط سرخ با اعتباری حدود چهار میلیارد تومان در حال اجرا است و هم‌اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مشکل دوشیفته بودن مدارس در این منطقه، پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا آغاز سال تحصیلی جدید و اول مهرماه به بهره‌برداری برسد و مشکل کمبود فضای آموزشی تا حد زیادی برطرف شود.

توسعه انرژی خورشیدی و هوشمندسازی مدارس گلپایگان

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در مدارس شهرستان گفت: در حال حاضر چهار مدرسه از مزیت نصب پنل خورشیدی بهره‌مند شده‌اند و این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: کنتورهای مربوط به این سامانه‌ها نصب شده و مدارس از محل تولید برق، مشمول درآمد و عواید مالی نیز خواهند شد.

وی درباره وضعیت هوشمندسازی مدارس شهرستان نیز بیان کرد: بخش زیادی از تعهداتی که در این زمینه بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته بود، محقق شده و آموزش و پرورش نیز از ظرفیت خیرین و اعتبارات داخلی برای توسعه تجهیزات هوشمندسازی استفاده کرده است.

وی ابراز کرد: در بیشتر مدارس شهرستان حداقل یک کلاس هوشمند راه‌اندازی شده و در برخی مدارس تمامی کلاس‌ها به تجهیزات هوشمند مجهز هستند. در حال حاضر مشکل خاصی در حوزه هوشمندسازی مدارس وجود ندارد و در صورت مشاهده هرگونه کمبود، آمادگی لازم برای پشتیبانی و رفع مشکلات وجود دارد.

وی تصریح کرد: در ابتدای اجرای این طرح، هزینه احداث یک سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی حدود ۱۵۰ میلیون تومان بود اما این رقم اکنون به حدود ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، اما بر اساس آخرین اطلاعات، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس منعقد شده و امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه توسعه هرچه بیشتر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس فراهم شود.