مهدی سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعی، فرهنگی و مدیریت محله‌محور، اظهار کرد: در قالب طرح نهضت پاسخگویی، تاکنون در بیش از ۲۵ محله از مجموع ۴۰ محله شناسایی شده شهرستان، برنامه‌های محله‌محور با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

وی افزود: این نشست‌ها فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات مردم و پاسخگویی چهره به چهره مدیران فراهم کرده و در راستای افزایش ارتباط میان مردم و مسئولان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلامی گفت: در قالب این طرح، ۴۰ محله در سطح شهرستان شامل ۱۳ محله روستایی و ۲۷ محله شهری شناسایی شده و مسئولیت پیگیری امور هر محله به ائمه جماعات و مسئولان تعیین شده واگذار شده است. همچنین شناسنامه هر محله تدوین شده و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و پیگیری مسائل و مطالبات مردمی در حال انجام است.

سرلک تصریح کرد: مدیریت محله‌محور از تأکیدات دولت است و تلاش می‌شود این طرح در شهرستان گلپایگان با کیفیت و اثربخشی بیشتری اجرا شود تا هر محله بتواند در شناسایی مشکلات، استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت در مدیریت امور نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های حمایتی در ماه مبارک رمضان بیان کرد: امسال با مشارکت خیران و مدیریت مجموعه فرمانداری، بیش از ۲۵ خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در قالب طرح ضیافت رمضان مورد حمایت قرار گرفتند و در مجموع بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک مالی به این خانواده‌ها اختصاص یافت.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری گلپایگان ادامه داد: علاوه بر فعالیت‌های مستمر نهادهای حمایتی، برگزاری میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه گلپایگان و گلشهر نیز به صورت هفتگی در دستور کار قرار دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمان‌بندی مشخص به درخواست‌ها و مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند.

سرلک خاطرنشان کرد: فلسفه اجرای طرح‌هایی همچون نهضت پاسخگویی، میز خدمت، سامانه صامت و سامانه فواد، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان و فراهم کردن بستر مناسب برای طرح مطالبات، انتقادات و مشکلات شهروندان است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی فرمانداری افزود: ملاقات‌های عمومی مدیران با مردم، بازرسی‌های مستمر از ادارات و ارزیابی نحوه ارائه خدمات به شهروندان به صورت برنامه‌ریزی شده در حال انجام است تا رضایت‌مندی عمومی افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در دوران جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: شهرستان گلپایگان از نخستین شهرستان‌های استان بود که با دستور فرماندار و در راستای افزایش آمادگی‌ها، قرارگاه جنگ را تشکیل داد.

وی افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه، شناسایی تهدیدات احتمالی، ایجاد آمادگی مضاعف و حفظ تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی بود. در همین راستا برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای استمرار خدمات عمومی از جمله تأمین نان مورد نیاز مردم انجام شد.

سرلک اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تجهیز نانوایی‌ها به زیرساخت‌های لازم، امروز در زمینه تأمین سوخت جایگزین و استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری آمادگی مطلوبی وجود دارد و در صورت بروز هرگونه حادثه، نگرانی بابت تأمین نان مورد نیاز مردم وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهرستان در حوزه پدافند غیرعامل، تأمین خدمات ضروری و آمادگی برای شرایط خاص، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و این روند همچنان با جدیت دنبال می‌شود.