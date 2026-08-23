ترکیب احتمالی استقلال مقابل سپاهان/ همه هستند جز یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با دو پیروزی متوالی آغاز کرده است، فردا یکشنبه اول شهریور در هفته سوم از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف سپاهان خواهد رفت.

آبی‌پوشان در هفته نخست موفق شدند در ورزشگاه شهدای شهر قدس با نتیجه ۴ بر صفر از سد مس شهربابک عبور کنند و در هفته دوم نیز با یک گل نساجی را شکست دادند تا با ۶ امتیاز در جمع تیم‌های بالانشین جدول قرار بگیرند.

سپاهان نیز فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد، اما در هفته دوم مقابل تراکتور با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا با سه امتیاز به مصاف استقلال بیاید. به همین دلیل، دیدار دو تیم برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده و محرم نویدکیا اهمیت زیادی دارد و هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز در این مسابقه هستند.

استقلال در شرایطی برابر سپاهان قرار می‌گیرد که شاگردان بختیاری‌زاده با کسب دو پیروزی در دو هفته ابتدایی، شروع خوبی در فصل جدید داشته‌اند و حالا امیدوارند با عبور از سپاهان، سومین برد متوالی خود را به دست آورند و روند موفقیت‌آمیزشان را ادامه دهند.

سهراب بختیاری‌زاده برای این مسابقه تصمیم گرفته است یک تغییر در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کند. علیرضا کوشکی که در دیدار برابر نساجی پس از تعویض رفتار نامناسبی داشت، در مسابقه مقابل سپاهان از ابتدا به میدان نخواهد رفت و روی نیمکت قرار می‌گیرد.

بر این اساس، انتظار می‌رود محمدحسین اسلامی جایگزین کوشکی شود و در پست وینگر چپ برای استقلال به میدان برود. به این ترتیب، ترکیب آبی‌پوشان نسبت به دو دیدار ابتدایی فصل با یک تغییر وارد زمین خواهد شد.

مهران احمدی نیز به دلیل مصدومیت همچنان نمی‌تواند استقلال را همراهی کند و تنها غایب آبی‌پوشان در این مسابقه خواهد بود. سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار دارند و بختیاری‌زاده برای انتخاب ترکیب اصلی تیمش محدودیت خاصی نخواهد داشت.

استقلال در این مسابقه امیدوار است با تکیه بر شرایط خوب خود در دو هفته ابتدایی و استفاده از امتیاز میزبانی، سپاهان را شکست دهد و با کسب سومین پیروزی متوالی، ۹ امتیازی شود. در سوی دیگر، سپاهان نیز پس از شکست برابر تراکتور به دنبال جبران و بازگشت به مسیر پیروزی است.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با سپاهان به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمدحسین اسلامی، یاسر آسانی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان