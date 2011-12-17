برگزاری نمایشگاه کتاب در بوشهر با 30 هزار عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس محمدی صبح شنبه در همایش تجلیل از نویسنده و پژوهشگر شهرستان دشتی اظهار داشت: نویسندگان و پژوهشگران بدون هیچ چشم‌داشتی و با عشق و علاقه، علم خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و سزاوار بهترین تقدیرها هستند.

مدیرکل ارشاد استان بوشهر ادامه داد: محقق و پژوهشگری چون سید کوچک هاشمی‌زاده با تمام وجود خود به تحقیق و پژوهش می‌پردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگر جویندگان علم قرار می‌دهند و مسئولان باید توجه بیشتری به پژوهشگران و نویسندگان در استان داشته باشند.

وی با اشاره به کمبود بودجه در اداره کل ارشاد استان افزود: با وجود کمبود اعتبارات، در راستای توسعه فرهنگی و حمایت از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان استان بوشهر تلاش می‌کنیم.

محمدی به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در بوشهر اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه که بیش از 30 هزار عنوان کتاب از 250 ناشر ارائه می‌شود ، کتابها با تخفیف 40 درصدی به فروش خواهند رسید.

فرماندار شهرستان دشتی نیز در این آئین اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با تقدیر از سید کوچک هاشمی‌زاده نقش کوچکی در پیشرفت‌های تحقیقاتی وی داشته باشیم.

سید علی هاشمی به جایگاه بالای علم، تحقیق و پژوهش در شهرستان دشتی اشاره کرد و ادامه داد: این شهرستان دارای علما، نویسندگان و شاعران بزرگی است و هاشمی‌زاده یکی از پرافتخارترین شخصیت‌های علمی این شهرستان است.

وی افزود: به منظور اشاعه فرهنگ علم‌آموزی باید از نویسندگان و پیشتازان این عرصه تقدیر کنیم و بهترین زمان برای تقدیر از نویسندگان و محققین در هفته پژوهش است.

سیدکوچک هاشمی‌زاده از جمله فرهنگیان بازنشسته و از محققان بنامی است که سالها مدیریت مرکز تربیت معلم شهید شهریاری خورموج و دبیرستان ابوذر غفاری خورموج را عهده‌دار بوده‌است و چند اثر ازجمله فرهنگ لغت و واژگان فارسی در 120 جلد با 240 هزار واژه تهیه کرده‌است.