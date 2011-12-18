فساد در یک سال 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها در نطق میان دستور خود به بررسی رابطه پرونده فساد اخیر با امنیت ملی کشور پرداخت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت ملی با مشروعیت پیوندی ناگسستنی دارد. فساد در شکل سیستمی اش سم مهلک اعتماد عمومی است که به مشروعیت آسیب می زند.

وی تصریح کرد: در فساد سیستمی بعضی افراد در فرایند مبارزه با فساد مصونیت پیدا می کنند. رهبری این افراد را دانه درشت ها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خوانده بودند.

توکلی با بیان اینکه اعتماد مردم به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور محصول انقلاب اسلامی بود، گفت: بنا بر گزارش انجمن اقتصاد جهانی داووس درجه اعتماد عمومی مردم ما به سیاستمدارانشان بسیار بهتر از وضعیت امثال ترکیه یا تایلند بوده است یعنی شاخص ایران 39 ، ترکیه 81 و تایلند 83 است ولی این امر نباید ما را غافل کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس فساد را عامل اصلی رواج رفیق بازی، تبارگرایی، رشد انحصار ، منفعت طلبی مدیران، کاهش اعتبار دولت، کاهش اشتغال و گسترش فقر خواند.

وی تاکید کرد: طبق برآورد سازمان شفافیت بین المللی تنها در یک سال فساد 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 31 میلیارد از کاهش بهره وری و 3 میلیارد با راندمان سرمایه گذاری خارجی رخ داده است.

توکلی فساد را جرم یقه سفیدها خواند و گفت: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرآیند شغلی خویش مرتکب می شود فساد است چون آنها آموخته اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند.

وی با بیان 25 نوع جرم یقه سفیدها گفت: تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلام ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، حسابداری شرکت ها، بازار سهام، جنایات پیچیده مالی است که توسعه فقر، فلاکت، بیکاری، تاخیر ازدواج ها و ... را در پی دارد.

توکلی در پایان با بیان اینکه تمام بار احیای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنیت ملی به دوش قضات است، گفت: تمام اقدامات متقلبانه اخیر کاری کاملا تشکیلاتی بوده که از طریق افرادی مدیریت شده که طی 5 سال ثروت خویش را 94 هزار برابر کردند.