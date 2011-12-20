استفاده از تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین به مناسبت هفته پژوهش در دیدار با جمعی از کارکنان و معاونین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی توانسته در زمینه پژوهشی کارهای مهمی انجام دهد و دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی ضرورت ارتباط مهندسان با کشاورزان را یادآورشد و افزود: مهندسان با تجربه و متخصص در زمینه مسائل کشاورزی، طیور و باغها باید ارتباط خود را با کشاورزان بیشتر کرده تا بهره برداران بتوانند با توصیه و تجربیات شما در بخش کشاورزی محصولات کیفی تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند.

امام جمعه قزوین با ابزار خرسندی از برگزاری کلاس های آموزشی در این مرکز گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی اگر بتواند کارگاههای آموزشی و ایستگاههای تحقیقاتی را در سطح استان و روستاها گسترش دهد به طور یقین می توانیم در بخش کشاورزی جایگاه بهتری داشته باشیم.

آیت الله باریک بین بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از تمام جهات به لحاظ علمی، پزشکی و اقتصادی از جایگاه ممتازی در سطح دنیا برخوردار است اما باید از جنبه های معنوی نیز در سطح بالایی قرار گیریم.

مهرزاد محصص مستشاری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه کرد.

