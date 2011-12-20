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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

آیت الله باریک بین:

استفاده از تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی ضروری است

استفاده از تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی ضروری است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: استان قزوین به لحاظ منابع طبیعی و حاصلخیزی زمینهای کشاورزی و باغها دارای پتانسیل بالقوه ای است و استفاده از تحقیقات می تواند به توسعه فعالیتهای آن کمک موثری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین به مناسبت هفته پژوهش در دیدار با جمعی از کارکنان و معاونین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی توانسته در زمینه پژوهشی کارهای مهمی انجام دهد و دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی ضرورت ارتباط مهندسان با کشاورزان را یادآورشد و افزود: مهندسان با تجربه و متخصص در زمینه مسائل کشاورزی، طیور و باغها باید ارتباط خود را با کشاورزان بیشتر کرده تا بهره برداران بتوانند با توصیه و تجربیات شما در بخش کشاورزی محصولات کیفی تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند.

امام جمعه قزوین با ابزار خرسندی از برگزاری کلاس های آموزشی در این مرکز گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی اگر بتواند کارگاههای آموزشی و ایستگاههای تحقیقاتی را در سطح استان و روستاها گسترش دهد به طور یقین می توانیم در بخش کشاورزی جایگاه بهتری داشته باشیم.

آیت الله باریک بین بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از تمام جهات به لحاظ علمی، پزشکی و اقتصادی از جایگاه ممتازی در سطح دنیا برخوردار است اما باید از جنبه های معنوی نیز در سطح بالایی قرار گیریم.

مهرزاد محصص مستشاری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه کرد.
 

کد مطلب 1488359

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