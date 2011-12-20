گلایه از پرداخت نشدن حق بیمه سهم کارفرمای معلولان در 9 ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی همت محمود نژاد روز سه شنبه در نشست اعضای هیئت مدیره جامعه معلولان ایران که با حضور رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد، به مشکلات معلولان اشاره کرد و افزود: قرار بود 4 هزار و 700 دستگاه خودرو ویژه معلولان و جانبازان با سقف معافیت مالیاتی 30 میلیون تومان وارد کشور شود که متاسفانه فقط خودروهای وارداتی شامل جانبازان شده است و معلولان از آن بی بهره بوده اند.

وی در مورد تولید خودروی ویژه معلولان گفت: با توجه به تفاهمنامه به امضا رسیده با سازمان بهزیستی باید 2 هزار دستگاه خودروی مناسب سازی شده برای معلولان تولید می شد که متاسفانه فقط 530 دستگاه تولید شد.

رئیس جامعه معلولان ایران تاکید کرد: بیمه گفتار درمانی و کاردرمانی مشمول بیمه نمی شود و همین امر باعث شده که معلولان هزینه زیادی را پرداخت کنند.

محمود نژاد در مورد پلاک خودروی معلولان نیز گفت: صدور پلاک خودرو برای این افراد کم و ضعیف است که امیدواریم سازمان بهزیستی با نیروی انتظامی هماهنگیهای لازم را برای رفع این مشکل انجام دهد.

وی همچنین از عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای معلولان طی 9 ماه گذشته از سوی سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: از ابتدای فروردین حق بیمه سهم کارفرمای معلولان پرداخت نشده است و این امر مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کرده است به طوریکه در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، خطر اخراج کارگران را تهدید می کند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی اشاره کرد و به رئیس سازمان بهزیستی پیشنهاد کرد که فرد و یا تیمی را مسئول پیگیری این قانون و وضعیت استخدام معلولان در سازمانها کند.

محمود نژاد گفت: عدم رعایت قانون معافیت سربازی پسرانی که با دختران معلول ازدواج می کنند، عدم پرداخت وام قرض الحسنه به معلولان و همچنین مسکن این افراد از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر معلولان است.