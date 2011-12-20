کار و بار نان خشکی های مشهد کساد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه هنوز هم جمع کنندگان ضایعات نان در گوشه و کنار شهر، فعالیت خود را ادامه می دهند و در حاشیه شهر به تجارت نان خشک می پردازند، شهرداری مشهد از چندی پیش فعالیت هایی را به منظور حذف کامل این کانون ها انجام داده است که بخش مهمی از کانون های جمع آوری ضایعات نان مشهد در شهرک شهید رجایی و باهنر از جمله آن است.

شهردار منطقه شش مشهد در این باره گفت: وجود بافت حاشیه ای و فرسوده در شهرک های شهید باهنر و رجایی در این منطقه و حضور ساکنان غیر بومی و مهاجر سبب شده این محدوده ها، به کانون عمده ضایعات نان مشهد تبدیل شوند و نان خشک جمع آوری شده از گوشه و کنار شهر، روانه مکان های غیر قانونی و غیر بهداشتی این منطقه شود.

احمد محبی با بیان این مطلب اظهار افزود: با توجه به اینکه این مکان ها در محدوده مسکونی قرار دارند، بهداشت و سلامت ساکنان را به خطر می اندازد و سبب شیوع بیماری هایی چون سالک و وبا می شود.

60 انبار ضایعات نان در مشهد جمع آوری شد

وی با اشاره به جمع آوری بیش از 60 کانون جمع آوری ضایعات نان، آهن آلات و پلاستیک بیان کرد: با توجه به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری منطقه نسبت به پلمپ و تعطیلی این مراکز و انتقال آن ها به خارج شهر اقدام کرد.

شهردار منطقه شش اظهار داشت: مشاغل مزاحم و آلاینده دارای رتبه بندی خاصی هستند و اگر تعدادی از آن ها شرایط بهداشتی و استاندارد را رعایت کنند، می توانند در محدوده شهری به فعالیت بپردازند، اما این مراکز ضایعات نان خشک باید به خارج شهر انتقال یابند.

محبی بیشترین کانون های جمع آوری زباله را در محدوده شهرک شهید رجایی و باهنر با تعداد 45 مورد پلمب مکان نگهداری ضایعات عنوان کرد و گفت: 10 مورد پلمب نیز در دیگرمحدوده های منطقه شش گزارش شده که عمده آن مربوط به خیابان سرخس است.

وی با بیان اینکه هم اکنون نظارت دقیق و جامعی بر مکان های پلمب شده به منظورجلوگیری از ایجاد کارگاه های زیر زمینی می شود، افزود: پنج اکیپ گشت با فعالیت ونظارت دقیق از ایجاد چنین مکان هایی جلوگیری می کنند که در همین راستا چهار کارگاه زیرزمینی جمع آوری شد.

شهردار منطقه شش با اشاره به اینکه 500 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در خرید وفروش نان خشک سهیم بودند، بیان کرد: با تعهدی که از این افراد گرفته شده، آنان تغییر شغل داده اند و با اطمینان می توان گفت بخش عظیمی از کانون های جمع آوری نان خشک مشهد که در این منطقه دایر است، برای همیشه جمع آوری شده است.