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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

مسکو: کاهش روابط به پایین‌ترین سطح، تنها به ابتکار لندن رخ داد

مسکو: کاهش روابط به پایین‌ترین سطح، تنها به ابتکار لندن رخ داد

سفارت روسیه در انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کاهش روابط به پایین‌ترین سطح میان دو کشور، تنها به ابتکار لندن رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سفارت روسیه در انگلیس امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای گزارشات مربوط به کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان مسکو و لندن را تکذیب کرد.

در بیانیه صادره از سوی سفارت روسیه در انگلیس در این خصوص آمده است: گزارش روزنامه تایمز درباره وجود برنامه‌ هایی برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین مسکو و لندن در پی اتمام ماموریت آندری کلین، سفیر پیشین روسیه تکذیب می شود.

این سفارتخانه اعلام کرد که کاهش روابط به پایین‌ ترین سطح صرفاً به ابتکار لندن صورت گرفته است.

این در حالیست که روسیه در ماه ژوئیه سفیر خود را از انگلیس فراخواند و هیچ جایگزینی تا کنون برای او معرفی نکرده است.

کد مطلب 6925164

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