به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان عصر یکشنبه یکم شهریور در حاشیه آیین تجلیل از افتخارآفرینان ورزش استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ در سالن نگین سپاهانشهر اظهار داشت: شاید مشغله کاری زیادی داشته باشیم اما به نسبت خانواده‌های ورزشکاران کمتر خسته می‌شویم.

وی افزود: والدین به هزاران دلیل بر گردن فرزندان حق دارند که یکی از آن‌ها شرایطی سختی است که برای موفقیت ورزشکاران تحمل می‌کنند؛ اصرار داشتیم این جلسه با حضور خانواده‌های ورزشکاران برگزار شود.

صدری تصریح کرد: این نقد را قبول دارم که از آخرین آیین قبلی که به این شکل برگزار شد زمان زیادی می‌گذرد، از دیدار شما قهرمانان خوشحال می‌شویم اما مشکلات مختلف باعث شد نتوانیم زودتر از این در خدمت قهرمانان عزیز باشیم؛ از نخبگان حوزه جوانان نیز در جمع ما حاضر هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان گفت: اصفهان عزیز ما بر تارک ایران می‌درخشد که این به واسطه مدیریت ما نیست، بلکه به دلیل وجود شما مردم اصفهان است؛ مشکلات سخت‌افزاری و فرهنگی موجود در شان اصفهان نیست.

وی ادامه داد: در مسابقات استعدادهای برتر کشور در آینده بسیار نزدیک می‌توانیم مقام نخست را نیز کسب ‌کنیم، سال گذشته پس از تهران در رده دوم قرار گرفتیم.

صدری با بیان این که ۲۷ هیات اصفهان در کشور در ارزیابی فدراسیون های مربوطه مقام های اول و دوم را کسب کردند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ارزیابی برخی از فدراسیون‌ها هنوز انجام نشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: ۳۵۰۵ قهرمان ملی و بین‌المللی در اصفهان داریم اما چون اصفهان به عنوان استان برخوردار در نظر گرفته می‌شود حمایت ویژه‌ای از آن صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: شاید استان‌های دیگر به دلیل تعداد کمتر ورزشکاران شرایط بهتری برای تجلیل از آن‌ها داشته باشند؛ در بخش تقدیر، استقبال و بدرقه از قهرمانان تلاش کردیم برخی نقص‌هارا جبران کنیم.

صدری تصریح کرد: به دو روش می‌توان انتقاد کرد، روش اول این است که بگوییم چون مدیران کم گذاشتند من هم باید کم بگذارم، به این شکل ممکن است به خاطر اشتباه دیگران آینده خودمان را خراب کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در پایان گفت:

آینده خود را به خاطر عملکرد بد ما ذبح نکنید، روش دیگر انتقاد این است که تلاش خود را به بهترین شکل انجام دهیم و سپس ضعف‌های موجود را به گوش مسئولان برسانیم.