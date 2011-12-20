مرحله سوم مانور جامع انتخابات در استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل عصر سه شنبه در پایان این مانور اظهار داشت: پیش از این نیز مرحله دوم سیستم جامع انتخابات در تمام مراحل انتخابات از ثبت نام داوطلبان و هیئتهای اجرایی یا رأی گیری و تجمیع آرا با موفقیت برگزار شده بود.

عباس دست باز با اشاره به برگزاری مرحله سوم این مانور اضافه کرد: این مرحله در پنج مرحله دستور شروع انتخابات، اعلام وصول دستور شروع انتخابات به ستاد انتخابات کشور، ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیئتهای اجرایی و در بررسی صلاحیت داوطلبان و استعلام از مراجع چهارگانه بود.

وی افزود: مانور مرحله سوم با ثبت نام اینترنتی اسامی فرضی داوطلبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سایت majles9.moi.ir از روی بستر اینترنت در سطح استان و با همراهی خوب فرمانداریها و هدایت ستاد انتخابات استان و دفتر فن آوری اطلاعات استانداری با موفقیت کامل برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به برگزاری سه مرحله مانور در آیتمهای مختلف ابراز امیدواری کرد: این ستاد با آمادگی کامل و با وصول دستور رسمی شروع انتخابات اقدامات لازم را انجام و مطابق برنامه زمانبندی ارسال ستاد انتخابات کشور عمل کند.