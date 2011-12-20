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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

مرحله سوم مانور جامع انتخابات در استان اردبیل برگزار شد

مرحله سوم مانور جامع انتخابات در استان اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی و با هدف آمادگی اعضا ستاد برگزاری استان، مرحله سوم مانور جامع انتخابات در استان اردبیل با موفقیت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل عصر سه شنبه در پایان این مانور اظهار داشت: پیش از این نیز مرحله دوم سیستم جامع انتخابات در تمام مراحل انتخابات از ثبت نام داوطلبان و هیئتهای اجرایی یا رأی گیری و تجمیع آرا با موفقیت برگزار شده بود.

عباس دست باز با اشاره به برگزاری مرحله سوم این مانور اضافه کرد: این مرحله در پنج مرحله دستور شروع انتخابات، اعلام وصول دستور شروع انتخابات به ستاد انتخابات کشور، ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیئتهای اجرایی و در بررسی صلاحیت داوطلبان و استعلام از مراجع چهارگانه بود.

وی افزود: مانور مرحله سوم با ثبت نام اینترنتی اسامی فرضی داوطلبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سایت majles9.moi.ir از روی بستر اینترنت در سطح استان و با همراهی خوب فرمانداریها و هدایت ستاد انتخابات استان و دفتر فن آوری اطلاعات استانداری با موفقیت کامل برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به برگزاری سه مرحله مانور در آیتمهای مختلف ابراز امیدواری کرد: این ستاد با آمادگی کامل و با وصول دستور رسمی شروع انتخابات اقدامات لازم را انجام و مطابق برنامه زمانبندی ارسال ستاد انتخابات کشور عمل کند.

کد مطلب 1489135

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