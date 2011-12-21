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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

بالگرد حامل رئیس جمهور در ورامین به زمین نشست

بالگرد حامل رئیس جمهور در ورامین به زمین نشست

ورامین - خبرگزاری مهر: دقایقی پیش بالگرد حامل رئیس جمهور در ورزشگاه شهید فتحی شهرستان ورامین به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9و 45 دقیقه صبح چهارشنبه در حالی که مردم مشتاقانه در حوالی میدان امام خمینی(ره)، خیابان 15 خرداد، میدان علامه قطب الدین رازی و ورزشگاه تختی به انتظار استقبال از رئیس جمهور بودند، دکتر محمود احمدی نژاد و هیئت همراه وی با بالگرد در ورزشگاه شهید فتحی کلاته به زمین نشستند تا در میان مردم حضور پیدا کنند.

سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین در راستای دور چهارم سفرهای استانی وی و هیئت دولت به استان تهران است که به پیگیری مصوبات سه سفر قبلی رئیس جمهور به این شهرستان اختصاص دارد.

گفتنی است سرپرستی خبرگزاری مهر در شهرستان ورامین به دلیل تحریم توسط فرماندار که ماههاست به دلیل انتقادات این خبرگزاری از کاستیها و کمبودهای شهرستان ادامه دارد، تنها رسانه ای است که به مراسم حضور احمدی نژاد در این شهرستان دعوت نشده و پوشش خبری مراسم توسط خبرنگاران حاضر در میان جمعیت مردمی و یاری چند تن از خبرنگاران رسانه های دیگر شهرستان انجام می شود.

کد مطلب 1489368

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