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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

برای بازبینی لوکیشن/

موسائیان راهی آفریقا می شود

موسائیان راهی آفریقا می شود

وحید موسائیان کارگردان فیلم "فرزند چهارم" اول دی ماه برای بازبینی لوکیشن های این فیلم راهی کنیا و اوگاندا می شود.

وحید موسائیان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی "فرزند چهارم" که روز گذشته پروانه ساخت خود را دریافت کرد، به خبرنگار مهر گفت: این فیلم با موضوع مسائل جهان اسلام .قحطی‌زدگان سومالی در ایران و آفریقا ساخته می شود. فردا برای بازدید لوکیشن ها راهی کنیا می شویم و هفته آینده برمی گردیم.

وی افزود: "فرزند چهارم" دارای یک موضوع انسانی است و طبق برنامه ریزی های انجام شده اواخر دی ماه این فیلم کلید خواهد خورد. هم اکنون پیش تولید "فرزند چهارم" آغاز شده است. بخشی از فیلمبرداری در ایران و بخش عمده کار در آفریقا و احتمالا در کشورهای کنیا، اوگاندا و سومالی فیلمبرداری می‌شود.

در حال حاضر فیلم سینمایی "گلچهره" به کارگردانی موسائیان با بازی مسعود رایگان، لادن مستوفی، هدایت هاشمی و... بر روی پرده سینماها قرار دارد.
کد مطلب 1489618

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