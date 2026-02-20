سرمربی پرسپولیس روی لبه تیغ برکناری یا استعفا؛ قول حدادی هم پوچ شد!

به گزارش خبرنگار مهر، چهار شکست در پنج مسابقه اخیر، آماری است که بهخوبی عمق افت پرسپولیس را که برای تیمی نشان می دهد که با استانداردهای قهرمانی، نگرانکننده و بیسابقه در سالهای گذشته محسوب میشود.
سرخپوشان در دور برگشت رقابتها نهتنها نتوانستهاند روندی صعودی داشته باشند بلکه از نظر نتایج و کیفیت فنی دچار افت محسوسی شدهاند. میانگین امتیازگیری تیم در هفتههای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته و فاصله با صدر جدول بیشتر شده است. تیمی که در نیمفصل اول یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار داشت، حالا در چند بازی متوالی گل دریافت کرده و ثبات دفاعیاش را از دست داده است.
بخش قابل توجهی از گلهای خورده پرسپولیس در هفتههای اخیر از جناحین بوده و به یک الگوی تکراری تبدیل شده است. ارسال از کنارهها و ضعف در پوشش مدافعان، بارها منجر به باز شدن دروازه این تیم شده و نشان میدهد مشکلات ساختاری هنوز برطرف نشدهاند.
در فاز هجومی نیز آمارها چندان امیدوارکننده نیست. کاهش میانگین خلق موقعیت و افت محسوس مهاجمان در امر گلزنی در استفاده از فرصتها باعث شده تا این تیم در برخی مسابقات با وجود مالکیت توپ بیشتر، دست خالی زمین را ترک کند.
اوسمار ویهرا که با هدف حفظ ثبات فنی هدایت تیم را بر عهده گرفت، اکنون با چالشی جدی مواجه شده است. نتایج اخیر نشان میدهد تیم هنوز به تعادل تاکتیکی نرسیده و تغییرات مورد انتظار در روند مسابقات دیده نمیشود. هرچند زمان برای جبران باقی است، اما ادامه این روند میتواند پرسپولیس را از اهداف فصل دور کند.
پرسپولیس در شرایطی قرار گرفته که نیازمند بازگشت سریع به ثبات دفاعی و افزایش کارایی هجومی است. آمارها هشدار میدهند و فرصت اشتباه کمتر از همیشه است.
حالا باید دید اوسمار خودش با رفتن شوک به پرسپولیس وارد می کند یا می ماند تا سرخ ها روند اصلاح را با او طی کنند!
