عرضه ۱۰ تن خرما با ۱۵ درصد تخفیف در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی از عرضه ۱۰ تن خرما با ۱۵ درصد تخفیف در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: با تشدید نظارتها، بازار در ماه مبارک رمضان آرام خواهد بود.
وی گفت: در این ایام، تقاضا برای بسیاری از کالاهای اساسی افزایش مییابد که یکی از آنها خرما است. در سطح استان لرستان ۱۰ تن خرما خریداری شده و با ۱۵ درصد زیر قیمت بازار بین مردم عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در مورد برنج، تا مرحله دوم کالابرگ، ۶۷۰ تن برنج بین فروشگاههای استان توزیع شده است. درباره گوشت مرغ، خوشبختانه استان ما تولیدکننده است و در عرضه مشکلی ندارد؛ چرا که در طول هفته گذشته بهصورت میانگین روزانه ۳۱۴ تن گوشت مرغ کشتار و روانه بازار شده است. همچنین در زمینه گوشت قرمز و روغن نیز مشکلی وجود ندارد و اطمینان میدهیم که بازار در ماه رمضان آرام خواهد بود.
صیادی، تصریح کرد: ناظران ما بهصورت روزانه بازار را رصد میکنند و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد؛ چرا که هدف ما ایجاد ثبات و آرامش بازار برای هم استانیهای عزیز است.
