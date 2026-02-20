ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های به‌روز، فعالیت جریانات شمالی در سطح استان آغاز شده و پیامد آن افزایش سرعت وزش باد، ابرناکی آسمان و در برخی مناطق بارش باران خواهد بود.

وی افزود: در پی این شرایط، کاهش مستقیم و محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است و شهروندان به‌ویژه در مناطق مرتفع و نواحی شمالی باید آمادگی لازم برای تغییرات دمایی را داشته باشند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی گلستان ادامه داد: از فردا تا اواسط هفته، با تضعیف نسبی ناپایداری‌ها، جوی نسبتاً آرام بر استان حاکم می‌شود و پدیده غالب، آسمانی نیمه‌ابری تا صاف همراه با روند تثبیت شرایط جوی خواهد بود.

معقولی با اشاره به تغییرات جدید در روزهای آینده اظهار کرد: روز سه‌شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی دیگری قرار می‌گیرد که می‌تواند مجدداً افزایش ابر، بارش باران و نوسانات دمایی را به همراه داشته باشد.

وی توصیه کرد: با توجه به نوسانات پیش‌بینی‌شده، کشاورزان، دامداران و فعالان بخش حمل‌ونقل نسبت به اطلاعیه‌های تکمیلی هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.