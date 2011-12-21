احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از حضور جریان اصلاحات در انتخابات چیست در حالی که آقای خاتمی بحث عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات را مطرح کرده اند، گفت: به نظر من حضور آن دسته از طرفداران اصلاحات که پایبند به مبانی نظام و انقلاب هستند در انتخابات لازم است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: البته جریان اصلاحات طیف گسترده ای است و لزوما همه اصلاح طلبان از خاتمی حرف شنوی ندارند که رفتار سیاسی خود را با وی تنظیم کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، آیا پیش شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات مرزبندی با جریان فتنه است؟ اظهار داشت: وقتی می گوییم پایبندی به نظام و انقلاب شرط حضور افراد در انتخابات است یعنی حتما باید با جریان فتنه مرزبندی کرده باشند همانطور که نمایندگان اقلیت مجلس در بیانیه ای اقدامات 25 بهمن فتنه گران را محکوم کردند.

توکلی در پایان ضمن اشاره به اینکه مواضع متناقض طیف های اصلاح طلب برای حضور یا عدم حضور در انتخابات به دلیل فشارهای سیاسی است، درخصوص شرکت اقلیت اصلاح طلب مجلس در انتخابات گفت: به نظر من اقلیت اصلاح طلب مجلس می توانند در انتخابات شرکت کنند.