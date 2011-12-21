به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشترک اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بوبا کوداوا رئیس مرکز ملی نسخ خطی گرجستان بعدازظهر امروز چهارشنبه 30 آذر در سالن کنفرانس کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست اسحاق صلاحی از عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 2 کمیسیون آموزش و استانداردسازی هیئت دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: نقش سازمان متبوعش بیش از پیش در اجرای پروژه‌های علمی و پژوهشی تقویت شود.

صلاحی همچنین از سفر خود و هیئتی از سازمان اسناد کتابخانه ملی طی هفته آینده به افغانستان خبر داد و هدف از آن را کمک به راه اندازی آرشیو ملی این کشور با استفاده از ظرفیت کارشناسان ایرانی اعلام کرد.

همچنین به گفته صلاحی شیفت شب کتابخانه ملی ایران که پیش از این تنها برای مقطع دکتری قابل استفاده بود، به مقطع کارشناسی ارشد هم تعمیم یافته و رئیس کتابخانه ملی ایران ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک این اقدامات به تمام اعضا ارائه شود.

در این نشست همچنین بوبا کوداوا، رئیس مرکز ملی نسخ خطی گرجستان با اشاره به تفاهمنامه این مرکز با کتابخانه ملی ایران که سال گذشته میلادی به امضا رسیده است، هدف خود را از این سفر پیگیری مفاد این عقدنامه ذکر کرد.

وی گفت: مجموعه‌های نفیس نسخ خطی و اسناد متعددی در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان وجود دارد و ما می‌خواهیم از دانش نیروی انسانی طرف ایرانی به این منظور استفاده کنیم.

در ادامه این برنامه اسحاق صلاحی از وجود 80 نسخه خطی فارسی و 500 برگ سند متعلق به دوره صفویه و قاجاریه در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان خبر داد و آمادگی کتابخانه ملی ایران را برای چاپ این نفایس به صورت فاکسیمیله اعلام کرد و گفت: ما توافق کرده‌ایم که تمام این اسناد نسخ خطی اسکن و تصویربرداری شود و در اختیار کتابخانه‌های ملی و مراکز پژوهشی دو کشور قرار گیرد.

وی برپایی همایش و نمایشگاه مشترک در ایران و گرجستان و مبادله کتاب و نشریات را بین دو کشور از دیگر برنامه‌های دو طرف اعلام کرد.

صلاحی همچنین گفت: ما قصد داریم در کمیته ملی حافظه جهانی ایران نسخ مکتوب و میراث فرهنگی کشورهای منطقه را از جمله گرجستان، مورد بررسی قرار دهیم و در صورت تشخیص و تأیید، آنها را برای ثبت جهانی به یونسکو معرفی کنیم.

کوداوا هم از نگهداری نسخ خطی قدیمی و کتاب‌های عتیقه‌ای در مرکز ملی نسخ خطی و آرشیو گرجستان خبر داد و گفت: بعد از نسخ و اسناد به زبان‌های گرجی و عربی، نسخه‌های خطی فارسی در جایگاه سوم قرار دارند.

در پایان این نشست یک توافقنامه همکاری با موضوع پیگیری تفاهمنامه سال 2010 دو کشور ایران و گرجستان در خصوص تبادل تصاویر نسخ خطی و اسناد فارسی به امضای صلاحی و کوداوا رسید.

کوداوا در این نشست در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پرسید: نسخ خطی فارسی موجود در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان در چه وضعیتی هستند و شیوه نگهداری از آنها چگونه است، گفت: بعضی از نسخ خطی و اسناد فارسی که در مرکز ما نگهداری می شوند در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بعضی از آنها تحت مرمت و مراقبت‌های جدی هستند و بعضی‌ها هم در معرض آسیب قرار دارند.

وی افزود: ما بر اساس اولویت، نسخ و اسنادی را که نیاز مبرم به مرمت دارند، تحویل ایران می‌دهیم تا آنها را بازسازی کنند. البته نگهداری از نسخ خطی کار بی‌پایانی است.

کوداوا اضافه کرد: البته هیچ کدام از این اسناد در شرایط بحرانی که قابل مرمت نباشند، نیستند.