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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

نیمه‌نهایی جام حذفی/

شاهین بوشهر میزبان مس کرمان شد

شاهین بوشهر میزبان مس کرمان شد

تیم فوتبال شاهین بوشهر به عنوان میزبان دیدار نیمه نهایی مسابقات جام حذفی باشگاههای کشور مقابل مس کرمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد که شاهین بوشهر به عنوان تیم میزبان این مسابقه انتخاب شد.

در این مراسم که فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر به عنوان نماینده تیم شاهین و عباس نمازی به عنوان نماینده باشگاه مس کرمان حضور داشتند که تیم شاهین میزبان این دیدار مهم و حساس لقب گرفت.

سیدرضا هاشمی، مدیر تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: هدفمان قهرمانی است و با تمام قوا به بوشهر می‌رویم تا با پیروزی در این دیدار به فینال مسابقات جام حذفی صعود کنیم.

طبق اعلام عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ، دیدار‌های مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور بین تیمهای استقلال تهران - شهرداری یاسوج و شاهین بوشهر - مس کرمان روز جمعه 9 د‌یماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1490053

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