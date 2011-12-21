ورود مردم به شهرداری قم باید همراه با آرامش خاطر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در مراسم معارفه مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری قم با بیان این مطلب که شهرداری‌ها همواره پیشقدم در ارائه خدمات رسانی و توسعه پایدار در شهرها هستند، افزود: حل مشکلات مردم، تکریم ارباب رجوع، تلاش برای کاهش بی اعتمادی عمومی به شهرداری‌ها، توزیع عادلانه خدمات و امکانات، ارائه خدمات ملموس‌تر به شهروندان و تلاش برای پایدارسازی درآمدهای شهری، از جمله الزامات و ضرورت‌های بهبود خدمات رسانی از سوی شهرداری ها به شمار می رود و مدیران شهری باید به این مسایل توجه جدی داشته باشند.



وی با تأکید بر توجه جدی به ساختار و رویه‌های خدمات رسانی به مردم تصریح کرد: کار و تلاش شبانه روزی برای پاسخگویی به مطالبات و نیازهای شهر و شهروندان را باید شرط لازم و اصلی مدیریت شهری دانست و برای جلب رضایت حداکثری شهروندان و زمینه‌سازی برای عمران شهری، مدیران شهری ناگزیر از کار و تلاش شبانه روزی و مداوم هستند.



شهردار قم رسیدگی به مشکلات مردم در اسرع وقت را ضروری عنوان کرد و گفت: مردم، صاحبان اصلی انقلاب و ولی نعمتان در نظام اسلامی هستند و از همین رو همه ما وظیفه داریم در راستای خدمت رسانی مطلوب و بهینه به اقشار مختلف مردم، بیش از پیش تلاش کنیم. شهرداری با توجه به ماموریت ها و مسئولیت‌های گسترده‌ای که در حوزه خدمات شهری برعهده دارد، باید ارتباط و تعامل منطقی و مستمری با شهروندان داشته باشد و این مهم نیازمند یک اطلاع رسانی به موقع و خدمت رسانی همیشگی است.



وی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد قابل اعتماد برای مردم در مسیر رفع مسائل و مشکلات حوزه شهری است، اظهار داشت: کارکنان شهرداری باید به گونه‌ای عمل کنند که ورود مردم به این نهاد، توام با آرامش و اطمینان خاطر باشد، چرا که شهرداری امین و خدمتگزار شهروندان است.



دلبری همچنین بر ارتقای سطح دانش و تخصص کارکنان شهرداری با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت که متناسب با نیاز و ماموریت های کاری افراد باشد، نقش بسیار موثر و مهمی در انجام بهتر کارها و رضایتمندی مردم و ارباب رجوع خواهد داشت.



گفتنی است در پایان این مراسم محمد صادقی به سمت مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری قم انتخاب و از زحمات عبدالحمید وکیلی قدردانی به عمل آمد.

