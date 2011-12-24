بهمن پگاه راد نویسنده کودک و نوجوان که به مناسبت 56 سالگی مجله «کیهان بچهها» با خبرنگار مهر گفتگو میکرد، با اشاره به پنجم دیماه سالروز انتشار کیهان بچهها گفت: کیهان بچهها قدیمیترین نشریه کودکان و نوجوانان در زمینه انتشار رمان و داستانهای کوتاه بود که بعد از انقلاب بیش از 3 هزار رمان و داستان کوتاه برای بچهها منتشر کرد. پیش از انقلاب، چاپ رمان و داستان در مجلات جزو آرزوها بود و بیشتر به فرایند ترجمه آثار توجه میشد.
وی افزود: بعد از انقلاب و از سال 61، دوره جدید کار کیهان بچهها آغاز شد و با آمدن امیرحسین فردی به کیهان بچهها، طی سالهای بعد به ویژه در دهههای 60 و 70، بیش از 3 هزار داستان کوتاه و رمان تالیفی نویسندگان کشور در این مجله به چاپ رسید که این رقم نسبت به سال اولیه تاسیس کیهان بچهها در دی ماه 1335 تا پایان سال 57 بیسابقه بود.
این نویسنده ادامه داد: «آنجا که خانهام نیست» از محمدرضا سرشار، «آشیانه در مه» از امیرحسین فردی، «کودک و انقلاب» از حسین فتاحی، «یک سنگ و یک دوست» از جعفر ابراهیمی، «کوه مرا صدا زد» از محمدرضا بایرامی، «برف آباد» از عبدالصمد نجفی و «راز ساختمان زرد» نوشته خودم از جمله آثار اولیه داستان بلند و رمان در کیهان بچهها بودند. چاپ اول اغلب رمانها و داستانهای کوتاه کودک و نوجوان نویسندگان کشور، زمانی اول در کیهان بچهها صورت میگرفت و بعد از انتشار در مجله بود که به صورت کتاب درمیآمدند.
نویسنده مجموعه داستان «دزد دوچرخه» گفت: این مجله همچنین در شکلگیری شخصیتی و تسریع رشد نوشتاری نویسندگانی مانند محمدرضا کاتب، احمد غلامی، شهرام شفیعی، محمد ناصری، محمدکاظم مزینانی، عبدالمجید نجفی، خسرو باباخانی، یعقوب حیدری، محمدرضا بایرامی، فرهاد حسنزاده، جعفر توزندهجانی، محمدرضا اصلانی، حسین فتاحی و بسیاری دیگر نقش داشته است. به خصوص بعد از راهاندازی میزگردهای نقد داستان، کمک زیادی به رشد نویسندگان تازهکار، جوانان نسل دوم انقلاب و نوقلمان دهههای 60 و 70 شد.
پگاه راد گفت: در دهه 80 و سالهای اخیر روند انتشار کیهان بچهها، دچار تغییرات شده و اگرچه نسبت به روزهای اوج دهه 70 فاصله گرفته، اما کادر مسئولان مجله به جز قدیمیترها مانند رسول فلاحپور، حمید ریاضی و اعظم کاوه که به ترتیب سردبیر، مسئول امور اجرایی و بخش شاپرک هستند، در انتظار بازگشت امیرحسین فردی بعد از دوران نقاهت عمل قلب به خانه و شرکت در جشن 56 سالگی این مجله هستند. میطلبد که دیگران هم به یاری قدیمیترین مجله کودک و نوجوان کشور بشتابند.
تاکنون بیش از 100 داستان کوتاه، گزارش و 3 رمان «راز ساختمان زرد»، «نبرد رئیسعلی» و «زورقهای کوچک» و همچنین کتاب «آموزش خبرنگاری» از بهمن پگاه راد در مجله کیهان بچهها چاپ شده است.
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