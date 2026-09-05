خبرگزاری مهر، گروه استانها: هزینه دفن در رباطکریم طی روزهای اخیر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است؛ از یک سو، گزارشهایی درباره قیمت بالای قبر در برخی امامزادههای این شهرستان منتشر شده و از سوی دیگر، مسئولان شهرداری میگویند نرخ مصوب قبر در آرامستانهای تحت مدیریت این نهاد، فاصله قابل توجهی با این ارقام دارد.
حمید برزا، سرپرست شهرداری رباطکریم، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفته است، قیمت مصوب هر قبر در آرامستانهای شهرداری پنج میلیون تومان است و برای خدمات مربوط به کفن و دفن نیز حدود دو میلیون تومان از خانواده متوفی دریافت میشود.
به این ترتیب، بر اساس توضیح شهرداری، مجموع هزینهای که خانواده برای تهیه قبر و انجام خدمات کفن و دفن در آرامستانهای شهرداری پرداخت میکند، حدود هفت میلیون تومان خواهد بود.
این رقم با مبالغی که برای دفن در برخی بقاع متبرکه رباط کریم اعلام شده، تفاوت چشمگیری دارد و نشان میدهد که در رباطکریم، محل دفن میتواند بسته به اینکه آرامستان عمومی یا بقعه متبرکه انتخاب شود، هزینه بسیار متفاوتی برای خانوادهها داشته باشد.
از شایعه قبرهای چندصد میلیونی تا قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی
بحث درباره قیمت قبر در رباطکریم پس از انتشار شایعاتی درباره فروش قبرهای چندصد میلیون تومانی در برخی بقاع متبرکه شهرستان بالا گرفت. در این روایتها نام امامزاده عماد، امامزاده محمدتقی و امامزاده امامالدین مطرح شده بود.
با این حال، حجتالاسلام رضا مهدیانراد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رباطکریم، فروش قبر با قیمتهای چندصد میلیون تومانی را رد کرد و به خبرنگار مهر گفت: بالاترین قیمت تعیینشده برای قبر، حتی در موقعیتهای مناسب و نزدیک حرم، ۱۲۰ میلیون تومان است و دریافت مبلغی بیشتر از این رقم تخلف محسوب میشود.
بر اساس توضیحات او، قیمت قبر در امامزاده عماد به عواملی مانند موقعیت قبر و بومی یا غیربومی بودن متقاضی بستگی دارد. قیمت برخی قبرها حدود ۷۰ میلیون تومان اعلام شده و در برخی موقعیتها این رقم به ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. برای متقاضیان غیربومی و قبرهای واقع در موقعیتهای بهتر نیز قیمت میتواند تا ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
بنابراین اگرچه ادعای وجود قبرهای چندصد میلیون تومانی از سوی اداره اوقاف تأیید نشده، اما رقم ۱۲۰ میلیون تومان همچنان نشاندهنده هزینه قابل توجه دفن در برخی نقاط بقاع متبرکه رباطکریم است.
چرا قیمت قبر در بقاع متبرکه بالاست؟
رئیس اداره اوقاف رباطکریم محدودیت فضای دفن و افزایش تقاضا را از عوامل مؤثر بر وضعیت موجود دانسته است.
به گفته او، در امامزاده محمدتقی و امامزاده امامالدین، به دلیل محدود بودن فضای موجود، دفن چندطبقه انجام میشود؛ اقدامی که با درخواست خانوادهها و برای استفاده بیشتر از ظرفیت موجود صورت گرفته است.
در عین حال، مهدیانراد گفته است دفن در بقاع متبرکه اجباری نیست و شهروندان میتوانند از آرامستانهای عمومی استفاده کنند.
او همچنین تأکید کرده که مبالغ مربوط به قبور بر اساس خدماتی مانند نگهداری و نظافت محوطه، روشنایی، حقوق خادمان و نگهبانان و خدمات ارائهشده به خانواده متوفی تعیین میشود.
اختلاف قیمت؛ پنج میلیون تومان یا ۱۲۰ میلیون تومان؟
با ورود شهرداری به این بحث، اکنون تفاوت قیمت قبر در آرامستانهای عمومی و برخی بقاع متبرکه رباطکریم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست شهرداری رباطکریم میگوید، نرخ مصوب قبر در آرامستانهای شهرداری پنج میلیون تومان است؛ یعنی رقمی که حتی با احتساب حدود دو میلیون تومان هزینه کفن و دفن، فاصله زیادی با قیمت اعلامشده ۱۲۰ میلیون تومانی در برخی نقاط بقاع متبرکه دارد.
البته این دو رقم لزوماً مربوط به خدمات و شرایط یکسانی نیستند و محل دفن، نوع خدمات، موقعیت قبر و مقررات حاکم بر هر مجموعه در تعیین هزینهها نقش دارد. با این حال، اختلاف قابل توجه قیمتها باعث شده موضوع دسترسی شهروندان به آرامستان عمومی مناسب و کافی، بار دیگر مطرح شود.
از سوی دیگر، رئیس اداره اوقاف رباطکریم گفته است، در دورههای گذشته در برخی بقاع متبرکه قیمتهای متفاوتی اعلام میشده و در مواردی مبالغی از حدود ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مطرح بوده است.
کمبود فضای دفن در بقاع متبرکه
به گفته او، مدیریت فعلی تلاش کرده قیمتها را تثبیت کند و روند واگذاری قبور را در چارچوب مشخصی قرار دهد.
او همچنین گفته است قیمتهای تعیینشده در سامانه جامع موقوفات ثبت و تأیید میشوند و مبالغ باید به شکل رسمی دریافت شود. به گفته این مقام مسئول، متقاضی هنگام واگذاری قبر نیز سند مربوط را دریافت میکند.
در کنار اختلاف قیمتها، یک مسئله دیگر نیز در اظهارات مسئولان دیده میشود: کمبود فضای دفن.
رئیس اداره اوقاف رباطکریم برای کاهش فشار بر بقاع متبرکه، ایجاد یک آرامستان عمومی در داخل شهر را پیشنهاد کرده است؛ راهکاری که در صورت اجرا میتواند بخشی از تقاضای موجود برای دفن در امامزادهها را کاهش دهد.
به این ترتیب، اگرچه ادعای فروش قبرهای چندصد میلیون تومانی از سوی مسئولان اوقاف رد شده، اختلاف میان نرخ آرامستانهای عمومی و برخی بقاع متبرکه همچنان پابرجاست؛ اختلافی که نشان میدهد مسئله قبر در رباطکریم فقط به یک شایعه محدود نمیشود و با موضوعاتی مانند کمبود فضای دفن، نحوه قیمتگذاری، شفافیت واگذاری و توان مالی خانوادهها گره خورده است.
نظر شما