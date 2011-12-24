معرفی مفاخر خراسان رضوی به جوانان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی در زمینه تبلیغات کشورهای دیگر از مفاخر خود اظهار کرد: کشورهای دیگر از مفاخر خویش به خوبی تبلیغ کرده و از آنان یاد می کنند اما متاسفانه ما در این بخش نسبت به معرفی و تبلیغ مفاخر خویش کوتاهی هایی را انجام داده ایم.

صلاحی ادامه داد: با تبلیغاتی که آن کشورها در ارتباط با مفاخر خود انجام داده‌اند سبب شده که اکنون جوانان ما نیز در این میان آنان را به خوبی بشناسند در حالی که ما به دلیل تبلیغات کم و سطحی نتوانسته ایم حتی فردوسی را به جوانان خویش معرفی کینم.

وی درخصوص شورای فرهنگ عمومی استان و انجمن مفاخر نیز اظهار کرد: در استان خراسان رضوی مفاخر بسیاری در حوزه ها و قسمت های متفاوت و متنوع به فعالیت می پردازند که بسیاری از آنان گمنام و ناشناس هستند.

وی در زمینه نقطه ضعف و قدرت در حوزه ادبیات و علوم انسانی نیز تصریح کرد: اکنون ما در حوزه ادبیات و علوم انسانی دارای مشکلات و نقاط ضعف و قدرتی هستیم و از طرفی می توان گفت که در حوزه ادبیات از نیرو و قدرت خوبی برخوردار هستیم و باید ضعف ها و کاستی هایی که در این بخش نیز وجود دارد بررسی و تحلیل شود.

صلاحی با بیان این مطلب که سال گذشته در ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) 52 درصد از کاروان‌های پیاده‌ای که به مشهد برای زیارت وعزاداری آمدند زنان بودند افزود: این موضوع نشان دهنده ارادت و علاقمندی مردم نسبت به شهر مشهد به وی‍ژه امام رضا است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در ایام محرم و صفر 70 هزار نفر با پای پیاده به زیارت امام رضا آمدند گفت: گاهی تعدادی از این زائران به دلیل طی کردن مسافت زیاد با پای پیاده دچار مشکلاتی شده بودند که در این زمینه فراهم کردن نیازهای درمانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است.