نیشابور نخستین شهر دارای دفتر انجمن مفاخر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده ظهر یکشنبه در آیین اهدای احکام اعضای حقوقی انجمن مفاخر شهرستان که با حضور قائم‌مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: نیشابور به عنوان خواستگاه اندیشمندان، شاعران و مفاخر نامدار ایران اسلامی، همواره نقشی مؤثر در شکل‌دهی به هویت فرهنگی کشور داشته است.

فرماندار نیشابور با تأکید بر اینکه نیشابور نخستین شهر کشور بود که دارای دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شد، افزود: این اقدام نشان‌دهنده جایگاه ممتاز نیشابور در عرصه فرهنگ و مفاخر ملی است و باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر سرمایه‌های علمی، ادبی و هنری شهرستان بهره برد.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و نهادهای فرهنگی در راستای صیانت و ترویج میراث مفاخر نیشابور تأکید کرد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، احکام اعضای حقوقی انجمن مفاخر شهرستان اعطا و بر تداوم برگزاری برنامه‌های تخصصی و نکوداشت مفاخر نیشابور تأکید شد.