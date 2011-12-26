آغاز رقابت پشت پرده برای صندلی ریاست/ علامت سئوال مقابل خروج وزیر!

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال درحالی در نشست روز چهارم دیماه‌ خود در محل آکادمی المپیک به برگزاری انتخابات پیش از سال 91 و ایجاد تغییرات در اساسنامه رای مثبت دادند که این اتفاقات برخی از مجادلات را علنی و آتش رقابت برای کسب آرای لازم جهت نشستن روی صندلی ریاست ساختمان پر خبر خیابان سئول را شعله ور کرد.

در این نشست ابتدا گروه مخالف سیاست‌های کفاشیان، توانستند نظر اعضا را برای برگزاری انتخابات پیش از پایان سال 90 جلب کنند و چهره پیروز به خود گرفتند. البته در شرایطی که تصمیمات مجمع ابتدا یک پیروزی بزرگ برای مخالفان کفاشیان بود اما در نهایت رای اصلی مجمع به سود رئیس فوتبال و موافقانش رقم خورد تا پیروزی مخالفان را تحت الشعاع قرار داده و جریان جدیدی را در پیکره این فوتبال پرحاشیه به وجود آورد.

جنگ علنی شد

درحالیکه محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان با سیاست خاص خود سعی می‌کرد از تنش‌های مجمع کم کرده و خیلی سریع رای‌گیری‌ها را آغاز کند، تاکید مهدی تاج بر اینکه ادامه فعالیت هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون پس از روز 19 دی‌ماه (پایان فعالیت چهارساله) حتی به مدت یک روز غیرقانونی است، نخستین گام مثبت را برای عملی شدن اهداف مخالفان کفاشیان، یعنی برگزاری انتخابات پیش از سال جدید برداشت. این جملات بر صحبت‌های داغ امیر عابدینی اضافه شد تا گروه مخالف به هدفش نزدیک‌تر شود.

در این بین وقتی عزیز محمدی در صحبت‌هایش به موضوعی اشاره کرد که در نشست قبلی مجمع رای نیاورده بود و پاسخ صریح کفاشیان بدون آن خنده‌های همیشگی "آقای محمدی رای آورده بود" شنیده شد، همه حاضران متوجه اوج اختلافات و مشکلات درونی برخی از اعضای هیئت رئیسه با رئیس فدراسیون فوتبال شدند و خیلی زود اعضای مجمع رای مثبت به برگزاری مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال پیش از سال جدید دادند.

در این هنگام چهره‌ علی کفاشیان، مهدی محمدنبی و ... تا حدودی تغییر کرد اما آنها سعی می‌کردند آرامش خود را حفظ کنند. پیش از دومین رای‌گیری که مهمترین رای‌گیری سال‌های اخیر فوتبال بود، مهدی تاج با صراحت اعلام کرد: "در این چهار سال هیچ اختلافی بین رئیس و اعضای هیئت رئیسه وجود نداشته و کارها با هماهنگی، کنترل و نظارت پیش رفت و تشدد آرا موجب رکود فعالیت‌‍‌ها نشد"، موضوعی که با تعجب حاضران همراه بود.

علامت سئوال برابر خروج وزیر

دقایقی پیش از آغاز رای‌گیری، ناگهان محمد عباسی جلسه را ترک کرد، هیچکس انتظار چنین اتفاقی را نداشت. پس از این اتفاق تعجب به خوبی در چشمان اعضای مجمع قابل مشاهده بود که در این هنگام "کار مهم" به عنوان دلیل ترک جلسه از سوی عباسی مطرح شد.

حرکت عباسی را می‌توان از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد. ابتدا اینکه وی نمی‌خواست پس از این رای‌گیری و مشخص شدن گروه برنده، در حضور همه اعضای مجمع با تبریک گفتن، جهت گیری خود را به یک سمت نشان دهد و از سوی دیگر اینکه عباسی با ترک جلسه نخواست حضورش تاثیری در این رای‌گیری مهم داشته باشد. در هر صورت این حرکت و ترک جلسه، بازتاب‌های زیادی داشت و سئوالی است که قطعا جواب اصلی آن فاش نخواهد شد.

البته صحبت‌های عباسی پس از ترک جلسه در مورد اینکه تا این لحظه گزینه‌ای برای پست ریاست نداریم، علامت‌های سوال را در ذهن خبرنگاران بیشتر کرد. این صحبت درحالی مطرح شد که پیش از برگزار این نشست در میان صحبت‌های مطرح شده بین خبرنگاران و برخی مسئولان، نام گزینه‌هایی همچون محمد رویانیان به عنوان فرد منتخب برای ریاست فدراسیون فوتبال بیان شده بود.

ابهاماتی که مبهم ماند!

رای‌گیری به پایان رسید:" از 61 رای ماخوذه، 43 رای موافق، 17 رای مخالف و یک رای ممتنع" در نگاه اول و با توجه به صحبت ابرقویی نژاد که 46 رای برای تصویت تغییرات در اساسنامه لازم بود، همه منتظر وتو شدن این طرح بودند اما ناگهان اعلام شد مجمع رای مثبت به ایجاد تغییرات در اساسنامه داده است، یعنی رئیس آینده فدراسیون فوتبال، خودش نواب رئیس را برای انتخاب شدن، به مجمع معرفی خواهد کرد.

چهره اعضای هیئت رئیسه مخالف این موضوع ناگهان تغییر کرد اما نخستین واکنش از سوی امیر عابدینی صورت گرفت. وی به سوی میز رای‌گیری آمد و با صدای بلند گفت:" این مسئله قانونی نبود و به ضرر فوتبال خواهد بود"!

مخالفان روی اعتراض‌شان پافشاری می‌کردند اما رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال اعتقاد داشتند که در اساسنامه فیفا اکثریت مطلق 1+50 از آرا داده شده به تغییرات اساسنامه قانونی است که این مسئله با اشتباهی تایپی در اساسنامه فارسی دو سوم آرا آمده است. گرچه در آخرین ساعات شب گذشته سایت فدراسیون در خبری مهر تاییدی بر صحت انتخابات گذاشت اما موج منفی این اتفاق قطعا با این خبر به پایان نمی‌رسد.

جنگ انتخاباتی علنی شد

"این رای گیری به این معنا نیست که گروهی بر گروهی غلبه کرده است"، این بخشی از صحبت‌های عزیزالله محمدی پس از انتخابات فدراسیون فوتبال است که بیانگر علنی شدن جنگ انتخاباتی در فدراسیون فوتبال است. از سوی دیگر مهدی تاج هم با سیاست خاص و بیان جمله: "با انتخاب نایب رئیس‌ها توسط رئیس فدراسیون، دیگر هیئت رئیسه معنایی ندارد" سعی داشت با تاکید مجدد بر این موضوع، نشان دهد تصمیم خوبی از سوی اعضای مجمع اتخاذ نشد.

در این شرایط قطعا طی روزهای آینده و با نام نویسی از نفرات کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال، این جنگ علنی‌تر خواهد شد، خصوصا اینکه مهدی تاج خود را به عنوان نامزد ریاست مطرح کند.

در روزهای پرالتهاب و پرحاشیه آینده فوتبال تا انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، باید دید کدام گزینه می‌تواند نظر مساعد مسئولان رده‌ بالای وزارت ورزش و جوانان را برای قرار گرفتن روی صندلی داغ ریاست پرحاشیه‌ و پرخبرترین فدراسیون کشور جلب کند. آیا وزارت بار دیگر روی علی کفاشیان نظر خواهد داشت، یا تاج و گزینه سوم که همیشه قوی‌تر از سایر گزینه‌هاست، رئیس آینده فوتبال لقب خواهد گرفت؟!