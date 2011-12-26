مبلغان اعزامی به روستاهای بابل مشکل مسکن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه و بهره برداری خانه عالم روستای معلم ‌کلا گنج افروز، با اشاره به جایگاه تبلیغ در دین مبین اسلام افزود: مسجد یکی از ارکان ضروری اسلام بوده و استقرار مبلغ برای اقامه نماز جماعت با بهره‌ گیری از آیات قرآن کریم زمینه نشر اسلام در تمام حوزه ها را فراهم می ‌کند.

روحانی بیان داشت: مبلغ برای ادای وظیفه و رساندن پیام الهی به دورترین نقاط کشور سفر کرده و در این راه با جان و دل ادای وظیفه می‌کند اما باید شرایط برای این مبلغ طوری فراهم شود که دغدغه و نگرانی نداشته و در نهایت آرامش تکلیف الهی را ادا کند.

امام جمعه بابل، مشکل مسکن را یکی از مقولات اساسی مبلغان در روستاها دانست و بیان داشت: بسیاری از اهالی روستاهای بابل با مراجعه به دفتر نماز جمعه خواستار برپایی نماز جماعت با حضور امام جماعت هستند، اما به دلیل مشکل مسکن مبلغان دینی نمی‌توانند برای رسالت بزرگ تبلیغ به جز ماه مبارک رمضان و دهه اول محرم و صفر به روستاها بروند به طوری که در 11 ماه از سال بسیاری از روستاها بدون مبلغ هستند.

روحانی با تقدیر از دولتهای نهم و دهم در احداث خانه عالم در کشور افزود: با حمایت دولت، احداث خانه‌های عالم در کشور رو به گسترش است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی با انتقاد از اینکه خدمات عمرانی در روستای گنج‌ افروز بسیار کم است، اذعان داشت: با توجه به استعدادهای زیادی که روستای بزرگ گنج‌ افروز دارا بوده خدمات عمرانی در این روستا بسیار کم که نیاز است به این روستا توجه ویژه‌ای شود.

روحانی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان بابل به زودی روستای گنج افروز به شهر تبدیل شده و از خدمات شهری بهره‌ مند شود.