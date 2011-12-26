به گزارش خبرنگار مهر، شائبه اشکالات شرعی پیش فروش سکه طرح جدید به قیمت 546 هزار تومان توسط بانک مرکزی، در شعب بانک ملی، در حالی مطرح است که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بالا بودن نرخ سکه در معاملات آتی بورس کالا، انتقاداتی را مطرح می کند.

چه نرخی واقعی است؟

قیمت سکه تصویر امام(ره) در معاملات آتی بورس کالا برای تحویل در 4 ماه آینده معادل 832 هزار تومان است، در حالی که بانک مرکزی قیمت تعیین شده برای پیش فروش سکه جهت تحویل در 4 ماه آینده را 546 هزار تومان در نظر گرفته است.

این موضوع مورد انتقاد بهمنی قرار گرفته و عنوان کرده است که بانک مرکزی قصد دارد سکه را برای چهار ماه آینده به قیمت فعلی بازار جهانی طلا به‌ علاوه سود ناچیزی پیش فروش کند.

البته مسئولان بانک مرکزی دلایلی از جمله اینکه نمی خواهیم قیمت سکه بدون ضابطه افزایش یابد و یا اینکه قیمت سکه باید معقول تغییر کند و یا اینکه نمی خواهیم افزایش نرخ افسار گسیخته باشد را به عنوان دلایل تعیین نرخ 546 هزار تومانی سکه عنوان می کنند.

صالح آبادی: تفاوت قیمت را از بین ببرید

اما علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه ای دیگر به این مسئله می نگرد و به خبرنگار مهر می گوید: قیمت معاملات آتی سکه در بورس کالا تابع عرضه و تقاضا است و سازمان بورس همواره بستر شکل گیری عرضه و تقاضا را فراهم می کند.

سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر اینکه از بازار فیوچر سکه در بورس کالا می توان برای سیاست گذاری در قالب سازو کارهای اعمال شده در چارچوب عرضه و تقاضا بهره گرفت، افزود: آنچه مهم است این است که باید تفاوت نرخ رسمی سکه با نرخ بازار به حداقل برسد، زیرا هرگونه تفاوت قیمتی بین این دو نرخ باعث دو نرخی شدن قیمت ها و در نتیجه سفته بازی می شود.

در حال حاضر اختلاف قیمت پیش فروش سکه در بانک با قیمت معاملات آتی بورس بیش از 150 هزار تومان است. این اختلاف قیمت و پائین بودن نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی به عقیده برخی از فقها محل شک و تردید از نظر شرعی است.

سید عباس موسویان دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص عنوان کرده است: اینکه بانک مرکزی یک دارایی که ذخیره ملی و سرمایه ملی است، به قیمت بسیار پائین تر در اختیار گروه های خاص قرار می هد که این گروه ها اقشار آسیب پذیر و همچنین جزو تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصادی نیستند تا برای حمایت از آنها این کار صورت گیرد، بنابراین این نوع ارزان فروشی ذخایر ملی توسط بانک مرکزی از نظر شرعی محل شک و تردید است.

سفته بازی به جای سرمایه گذاری

برخی از فعالان بازار سرمایه کشور در گفتگو با مهر دلایل دیگری برای افزایش قیمت سکه بهار آزادی در معاملات آتی مطرح می کنند. آنان جو نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده بازار، بی ثباتی اقتصادی، شرایط اقتصاد جهانی، عدم ثبات قیمت طلا در بازارهای جهانی، عدم تناسب قیمت بین سکه داخلی با نرخ طلای جهانی و افزایش سفته بازی به جای سرمایه گذاری در تولید را عنوان می کنند.