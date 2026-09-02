به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلیمقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در نشست تخصصی با انجمنهای تأمین نهادههای کشاورزی که با حضور محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران ارشد سازمان حفظ نباتات و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، تصریح کرد: حضور فعالان این حوزه در فرآیند تصمیمسازی، اصلیترین ضرورت برای جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی است. ما به دنبال پرهیز از اتخاذ تصمیمات «پشت درهای بسته» هستیم، چرا که تصمیماتی که بدون مشورت با ذینفعان اتخاذ شود، در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) مبنی بر احتمال بروز ۴۰ درصدی خسارت به محصولات کشاورزی در صورت عدم مبارزه با آفات، افزود: در شرایط تغییرات اقلیمی و بحران منابع آبی، آفتکشها (اعم از شیمیایی، بیولوژیک و غیرشیمیایی) ابزار کلیدی ما برای حفظ امنیت غذایی کشور هستند. وقتی بذر در زمین کاشته شده و آب مصرف شده است، نباید اجازه دهیم زحمات کشاورزان به دلیل موانع موجود در تأمین نهادهها از بین برود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تغییرات مثبت در فرآیندهای مدیریتی بازار، گفت: رویکرد «تسهیلگری» در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باعث میشود تا بسیاری از مشکلات انباشته در تأمین و تخصیص آفتکشها گامبهگام در حال حلوفصل باشد که این روند، بستری مناسب برای همکاریهای بیشتر فراهم کرده است.
وی با اشاره به محدودیتهای حوزه لجستیک و حملونقل، خواستار مساعدت بیشتر معاونت بازرگانی برای رفع این چالشها شد و عنوان کرد: برگزاری جلسات تعاملی دوهفتهای که به پیشنهاد معاونت بازرگانی نهایی شده است، فرصتی مغتنم برای پیگیری مصوبات و رفع موانع موجود خواهد بود.
جلیلیمقدم در پایان ضمن قدردانی از فعالان صنعت تأمین نهادههای کشاورزی که در شرایط سخت اقتصادی با روحیه «جهادی» برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش میکنند، بر تداوم این مسیر همافزایی جهت رفع مشکلات باقیمانده تأکید کرد.
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