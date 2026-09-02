موفقیت دانشجویان شاهد و ایثارگر را با «تسهیلات» نسنجید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان؛ سی و یکمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، سید امیرعلی آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان آغاز شد.

سیدامیرعلی آقامیری در این نشست ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشکر از میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به جایگاه خطیر حوزه شاهد و ایثارگر در نظام آموزش عالی، بر لزوم تحول در رویکردهای مدیریتی این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت: مأموریت‌های این حوزه را نمی‌توان صرفاً با منطق آیین‌نامه‌ای و فرایندهای اداری تحلیل کرد؛ چرا که دانشجوی شاهد و ایثارگر، بخشی از سرمایه انسانی و فرهنگی کشور است که پیشینه و تجربه زیسته آنان، بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین را با خود حمل می‌کند.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی در این حوزه باید از «خدمت‌رسانی» به «توانمندسازی و خلق ارزش برای آینده کشور» تغییر یابد، افزود: دانشگاه نباید تنها محلی برای انتقال دانش باشد، بلکه باید عرصه‌ای برای شکل‌گیری شخصیت علمی و اجتماعی نسل آینده باشد؛ جایی که دانشجو می‌آموزد چگونه دانش را با مسئولیت‌اجتماعی و تخصص را با اخلاق پیوند بزند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به جامعه شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها، تصریح کرد: موفقیت یک دانشجو نباید تنها با میزان تسهیلات دریافتی سنجیده شود. ضرورت دارد با شناسایی دقیق استعدادها و ظرفیت‌ها، از دانشجویان مستعد، پژوهشگران برجسته، کارآفرینان و حل‌کنندگان مسائل کشور تربیت کرد. امروز میدان‌های اثرگذاری تغییر کرده است و دانشجویان شاهد و ایثارگر باید در سنگرهای علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشگام و اثرگذار باشند.

آقامیری در ادامه، «حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور» را یکی از افق‌های راهبردی این اداره کل دانست و گفت: سامانه‌ها نباید صرفاً برای ثبت اطلاعات و گزارش‌گیری استفاده شوند، بلکه داده‌ها باید به ابزاری برای «شناخت»، «تصمیم‌سازی» و «ایجاد اثر» تبدیل گردند.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: شبکه مدیران شاهد و ایثارگر باید به یک شبکه واقعیِ یادگیری و انتقال تجربه تبدیل شود تا ضمن شناسایی مسائل مشترک، راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های این حوزه طراحی شود. در این مسیر، دانشگاه‌ها نباید به صورت جزیره‌ای عمل کنند و تجربیات موفق مدیران باید به الگویی برای سایر مراکز آموزش عالی تبدیل شود.

آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: ادای دین به شهیدان، فراتر از سخن گفتن از گذشته است؛ ادای دین واقعی، تربیت نسلی است که اعتمادبه‌نفس، مهارت و توانمندی ساختن آینده کشور را داشته باشد. ما با رهبر شهید عهد میبندیم که توجه ویژه ای به فرزندان شهدا داشته باشیم؛ هدف ما این است که نام شهید، نه تنها بر نمادها، بلکه در کیفیت آموزش، اخلاق علمی و موفقیت‌های آتی دانشجویانِ فرزندِ این سرزمین زنده بماند.