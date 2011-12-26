واحدهای تولید کاشی و سرامیک در یزد افزایش 90 درصدی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عظیمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه اندازی خوشه کاشی و سرامیک همچنین ایجاد و راه اندازی شش تشکل و شبکه صنعتی جدید در این خوشه را نیز به دنبال داشته است.

وی افزود: فعال کردن 28 شرکت خدمات دهنده جدید در حوزه کاشی و سرامیک با تخصصهای مختلف، به کارگیری و استفاده از حمایتها و پشتیبانی 14 سازمان و نهاد دولتی در طول پروژه و افزوده شدن سه هزار و 300 نفر اشتغال به مشاغل موجود در ابتدای پروژه از دیگر مزایای راه اندازی خوشه صنعتی کاشی و سرامیک در یزد بوده است.

عظیمی همچنین از رشد 250 درصدی صادرات کاشی و سرامیک طی سالهای 87 تا آذرماه سال جاری خبر داد.

واحدهای صنعتی نساجی درشد 18 درصدی یافته اند

وی همچنین با اشاره به راه اندازی خوشه نساجی از سال 86 تاکنون عنوان کرد: افزایش 18 درصدی واحدهای نساجی در این مدت، ایجاد و راه اندازی شش تشکل و شبکه صنعتی جدید در خوشه نساجی، به کارگیری و استفاده از حمایتها و پشتیبانی 28 سازمان و نهاد دولتی و افزوده شدن هزار و 718 نفر اشتغال به مشاغل موجود در نساجی را از دستاوردهای راه اندازی این خوشه برشمرد.

عظیمی یادآور شد: خوشه صنعتی محصولات کنجدی نیز از مهرماه سال جاری در دست مطالعه قرار گرفته است.

ایجاد خوشه صنعتی محصولات کنجدی و پلیمر و پلاستیک در دست مطالعه

وی یادآور شد: برای راه اندازی خوشه صنعتی پلیمر و پلاستیک نیز امکان سنجی های لازم صورت گرفته و به زودی در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

عظیمی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در خوشه های صنعتی استان یزد، افزود: تامین 30 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از وزارت صنایع و خرید مشترک نزدیک به 100 دستگاه بافندگی واژکارد در خوشه صنعتی، پذیرش هیئت های تجاری از کشورهای مختلف به منظور مذاکره برای خرید ماشین آلات و مواد، فروش و صادرات، سرمایه گذاری مشترک و ... از جمله این اقدامات بوده است.

16 شهرک و ناحیه صنعتی یزد گازدار می شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت گازرسانی به شهرکهای صنعتی استان یزد اظهار داشت: قبل از هدفمند سازی یارانه ‌ها چهار شهرک صنعتی یزد در فاز یک و دو، شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، شهرک صنعتی تفت و ناحیه صنعتی حسن‌ آباد میبد گاز داشتند اما اکنون طراحی شبکه داخلی گاز شهرکهای صنعتی فولاد، صدوق، یزدمهر، میبد2، تفت2، بافق و نواحی صنعتی رستاق، شمس ‌آباد، مبارکه، بهادران، بهاباد، پشتکوه، عشق‌ آباد و دیهوک در حال انجام است.

عظیمی همچنین با اشاره به مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان یزد در حوزه شهرک‌ های صنعتی عنوان کرد: در سفر اول هفت مصوبه در سفر دوم پنج مصوبه و در سفر سوم سه مصوبه برای شهرک‌های صنعتی یزد در نظر گرفته شد که هر یک از آنها به ترتیب دارای پیشرفت 96، 77 و 33 درصدی هستند.

هشت صنعت جدید در یزد راه اندازی می شود

عظیمی همچنین یادآورشد: در حال حاضر هشت صنعت را در قالب 21 محصول در دست مطالعه داریم که درصد عمده‌ای از آنها در حال استخراج است.

وی صنایع فلزی، نساجی، غذایی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، کاشی و سرامیک، پارچه و روسری و ... را از جمله این صنایع برشمرد.

استرداد 20 هکتار زمین شهرکهای صنعتی یزد

عظیمی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به استرداد اراضی که توسط افراد خریداری شده اما تاکنون اقدامی در زمینه راه‌اندازی کارگاه و کارخانه صورت نگرفته است، اظهار داشت: تاکنون 20 هکتار از این اراضی باز پس گرفته شده است.

وی یادآور شد: در شهرکهای صنعتی استان یزد از جمله شهرک صنعتی یزد هم اکنون زمین با نرخ متری 360 هزار تومان آماده واگذاری به سرمایه گذاران صنعتی است.

پس از این نشست خبرنگاران از دو پروژه در حال احداث در شهرک صنعتی یزد بازدید کردند.