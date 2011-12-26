ترویج فرهنگ مقاوم سازی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار به مناسبت پنجم دی ماه سالروز زلزله بم پیامی به شهر زیر صادر کرد.

روز پنجم دی ماه که به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌ است برای همه بشریت ایرانیان عزیز، کرمانیان کریم و بمی های صبور یاد آور تراژدی دهشتناکی است.

در این روز با لرزش زمین هزاران نفر زن و مرد، کودک و نوجوان، جوان و خردسال در چشم بر هم زدنی سر بر تیره تراب نهادند و جهانی را در ماتم و اندوه فرو بردند.

رهبر بصیر و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای( مدظله العالی) با سفرهای متعدد و عنایات خاصه باعث تسکین آلام ساکنان و بازماندگان این خطه و قد برافراشتن شهر بم از میان ویرانه ها شدند.

اگر چه روئیدن گلهای مهر و نوعدوستی و عطوفت انسانی در زلال جاری ایران بزرگ و در اندیشه پاک بسیاری از انسانهای کره زمین و تلاش مسئولین از حافظه تاریخی کرمان و بم محونخواهد شد و یاد و خاطره قربانیان این حادثه غم بار اما عبرت آموز دریادها خواهد ماند.

این حادثه هشداری است برای همگان، به ویژه متولیان امر که رعایت اصول فنی و بهره گیری از تکنولوژی صحیح ساخت و ساز و ساخت سازه های مقاوم می تواند باعث نجات جان ساکنان آن سر پناه شود.

بیائید با توکل به ذات اقدس الهی و ترویج فرهنگ مقاوم سازی دیگر شاهد چنین حوادث ناگوار و خسارات عظیم انسانی و مالی نباشیم.