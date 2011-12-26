به گزارش خبرگزاری مهر در آستانه برگزاری جشنواره فیلم عمار اسامی اعضای هیات داوران دومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام شد.
بنابر این گزارش دبیرخانه این جشنواره اعلام کرد: 5 نفر از چهرههای فرهنگی ـ هنری کشور داوری فیلمهای بخش مسابقه را بر عهده دارند که این 5 نفر ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران؛ نادر طالب زاده، فیلمساز، ابوالقاسم طالبی، کارگردان؛ سیدناصر هاشم زاده، فیلمنامه نویس و مسعود ده نمکی کارگردان هستند.
در همین حال اعلام شدهاست که بیش از 300 اثر توسط هیئتهای انتخاب جشنواره بررسی شده که فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه در ایام سالگرد حماسه مردمی 9 دی از چهارشنبه 7 دیماه در سینما فلسطین تهران، سینما قدس تبریز، مشهد و بیش از 30 شهر و روستای دیگر کشور اکران خواهد شد.
جشنواره مردمی فیلم عمار طی مراسمی چهارشنبه این هفته رسما افتتاح خواهد شد و روابط عمومی جشنواره از خبرنگاران، منتقدان، عکاسان، وبلاگ نویسان ، فعالان فرهنگی و فیلمسازانی که مایل به دریافت کارت ویژه جشنواره هستند خواسته است تا پایان وقت روز سه شنبه با مراجعه به سایت Ammarfilm.ir یا تماس با شماره 09192112513- 88965240 ثبت نام کنند.
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