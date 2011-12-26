دولت درخصوص منابع بانکی به کهگیلویه و بویراحمد توجه ویژه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در نشست بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی و طرح‌های خود اشتغالی در استان گفت: من این موضوع را به دولت نیز گفته‌ام که اگر بحث منابع و مصارف باشد، هزاران مصوبه هم که داشته باشید دردی را از دردهای این استان دوا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: مدیران عامل بانکها با انعطاف بیشتری برخورد کنند و همواره موضوع مصارف و منابع را پیش نکشند.

وی به حجم بالای انتظارات و درخواست‌های مردمی از جمله نامه‌های مردم در سفر چهارم رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: این درخواست‌ها و انتظارات بر دوش ما سنگینی می‌‌کند.

نیکزاد در ادامه با تشریح عملکرد بانکهای استان در طرح مشاغل خانگی و خوداشتغالی افزود: بانک ملی در این استان دومیلیارد و ۸۲۰میلیون تومان تعهد پرداخت تسهیلات داشته که ۳۵۵پرونده خوداشتغالی به این بانک ارسال شده که حتی کمی بیشتر از تعهد مقرر بوده است.

وی بیان کرد: ۵۶مورد تسهیلات از مجموع ۳۵۵پرونده ارسالی به این بانک تاکنون پرداخت شده که لازم است سایر تسهیلات تعهدی نیز به متقاضیان معرفی شده پرداخت شود.

نیکزاد اظهار داشت: بانک ملی در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون تنها به ۱۶درصد تعهدات پرداخت تسهیلات در بخش خوداشتغالی عمل کرده است.

وی بیان داشت: سهم بانک صادرات از خوداشتغالی نیز دومیلیارد و ۸۲۰میلیون تومان با ۴۰۸پرونده ارسالی بوده که این بانک تاکنون پرداختی نداشته است.

استاندار یادآور شد: سهم بانک کشاورزی هم از تعهدات خوداشتغالی در این استان سه میلیارد و ۲۸۹میلیون تومان است که ۳۹۱طرح تاکنون به این بانک ارسال شده که ۹مورد از آن‌ها پرداخت شده است.

نیکزاد افزود: سهم بانک ملت نیز یک میلیارد و ۸۸۰میلیون تومان با ۱۹۰طرح معرفی شده است که این بانک در طرح‌های معرفی شده کمیته امداد هیچ‌گونه پرداختی نداشته است.

در این نشست مدیران عامل بانک‌های استان به موانع پرداخت تسهیلات خوداشتغالی از جمله ناقص بودن پرونده‌های ارسالی و عدم تضمین در بازپرداخت اقساط اشاره کردند.