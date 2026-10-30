۲ حادثه رانندگی در محور ارومیه - سلماس ۲۴مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: حادثه اول ظهر جمعه گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو با ۲۰ مصدوم در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.

وی ادامه داد: حادثه دوم نیز برخورد سمند و تیبا با ۴ مصدوم در محور سلماس _ ارومیه اعلام شد.

محبوبی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حوادث در مجموع ۲۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.