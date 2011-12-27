هاشمی: امیدواریم افخمی کارگردانی پروژه را برعهده بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خبری مبنی‌بر تولید مجموعه‌ای درباره زندگی شهید حسن تهرانی‌مقدم در خبرگزاری‌ها منتشر شد که حواشی رسانه‌ای بسیاری به دنبال داشت. داود هاشمی تهیه‌کننده این پروژه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر جزئیات تازه‌ای از این پروژه را تشریح کرد.

*خبرگزاری مهر - سرویس فرهنگ و هنر: آقای هاشمی پروژه ساخت مجموعه شهید حسن تهرانی مقدم در چه مرحله‌ای است؟

- داود هاشمی: این مجموعه در حال حاضر در مرحله تحقیقات پیرامون زندگی شهید تهرانی مقدم بوده و گروهی متشکل از بنده، آقایان بهروز و علیرضا افخمی، سیدمجید میرمیران و سردار یعقوب زهدی تحقیقات این پروژه را انجام می‌دهیم.

*چه شد که شما به‌عنوان تهیه‌کننده انتخاب شدید و اساسا طرح ساخت این مجموعه از کجا شکل گرفت؟

- فکر اولیه ساخت این مجموعه را بنده به سازمان صداوسیما ارائه کردم و البته مدیران سازمان و شبکه سوم از این پیشنهاد بسیار استقبال کردند. بدیهی است ساخت اثری نمایشی از زندگی و مبارزات قهرمانان دفاع مقدس از جمله آرزوهای بنده و یا هر تهیه‌کننده دیگری است، اما گذشته از این شهید تهرانی مقدم دوست بیست و پنج ساله من بودند و این حقیر افتخار داشتم در دوران دفاع مقدس همسنگر ایشان باشم و همین بار تعهد و مسئولیت اینجانب را در ساخت سریالی وزین که کلیه ابعاد زندگی و مبارزات شهید تهرانی مقدم را در بربگیرد دو چندان می‌کند.

*کارگردان این مجموعه مشخص شده است؟

- خیر، در حال حاضر مشغول تحقیقات منسجم و همه جانبه در رابطه با زندگی شهید مقدم هستیم و پس از پایان این مرحله باید نگارش فیلمنامه آغاز شود. از نظر بنده مهمترین بخش پروژه نیز همین مرحله نگارش فیلمنامه است، چرا که قرار است سریالی پیرامون یک شخصیت حقیقی ساخته شود و مهمترین مسئله در این گونه از سریال‌ها اولاً ادا شدن حق مطلب در رابطه با زندگی شهید مقدم است و ثانیاً باید داستان سریال دارای جذابیت‌های دراماتیک بوده و صرفاً اثری مستند و گزارش گونه نباشد. پس از این مرحله به امید خدا به انتخاب کارگردان فکر می‌کنیم.

*پس این خبر همکاری بهروز افخمی بعنوان کارگردان با این مجموعه از ابتدا درست نبود؟

- هنوز هیچ کارگردانی برای ساخت این مجموعه انتخاب نشده است. هر چند آقای بهروز افخمی یکی از بهترین گزینه‌ها هستند و امیدواریم پس از اتمام نگارش فیلمنامه سریال، ایشان مشغول پروژه دیگری نبوده و بتوانند کارگردانی این مجموعه را به عهده بگیرند، زیرا آقای افخمی بدون شک کارگردان برجسته و توانایی هستند.

علاوه بر این موضوع، ایشان به عنوان فیلمبردار در جنگ تحمیلی حضور داشته و تجربه‌های فراوانی از آن روزها دارند و با روحیات بچه‌های جنگ و جبهه به خوبی آشنا هستند. به همین دلایل و از آنجایی که بنده قصد دارم برای سریال شهید حسن تهرانی مقدم سنگ تمام گذاشته شود، پس حتماً در زمان انتخاب کارگردان در کنار گزینه‌های دیگر به بهروز افخمی بیشتر و جدی‌تر فکر خواهیم کرد.

*البته بهروز افخمی تجربه ساخت فیلم "فرزند صبح" را نیز دارند که مانند این سریال پیرامون یک شخصیت ارزشمند بود و واکنش‌های تندی را هم به همراه داشت.

- شما فیلم "فرزند صبح" را دیده‌اید؟

*خیر، اما جلسه نقد و بررسی آن را در جشنواره دنبال کردم و از واکنش‌های متعدد مخالف می‌توان حدس زد فیلم از چه سطحی برخوردار است.

- قطعاً از واکنش دیگران در اکرانی محدود نمی‌توان در مورد یک فیلم تصمیم‌گیری کرد و باید منتظر باشیم تا "فرزند صبح" اکران شده و آن گاه با دیدن فیلم در موردش قضاوت کنیم. از این گذشته در همین مرحله اکران محدود جشنواره نیز بودند بینندگان و منتقدانی که "فرزند صبح" را ستودند و حتی به عنوان بهترین اثر بهروز افخمی از آن یاد کردند.

این مطلب که بهروز افخمی حضوری در مرحله پس از تولید این فیلم نداشته و تدوین، ساخت موسیقی، صداگذاری و ... تماماً برخلاف نظر او صورت گرفته، باید مورد توجه قرار گیرد و به همین دلایل ایشان طی مصاحبه‌های قبل و پس از نمایش اعلام کردند که فیلم را متعلق به خود نمی‌دانند.

بنابراین حتی اگر این فیلم در تمامی ابعاد آن طور که شما می‌فرمایید ضعیف باشد این ضعف حداقل در بسیاری از موارد به بهروز افخمی و تخصص او مربوط نمی‌شود. علاوه‌بر آن سریال زندگی شهید تهرانی‌مقدم کاری تلویزیونی است و همان طور که بنده ذکر کردم و شما نیز تاکید کردید پیرامون شخصیتی واقعی است و بهروز افخمی سازنده یکی از بهترین گونه از این دست مجموعه‌هاست و آن هم سریال "کوچک جنگلی" است.

بدون شک واکنش‌های مثبت و متعدد به سریال "کوچک جنگلی" فراموش نمی‌شود و در آن سریال به خوبی با شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی آشنا شدیم و سریال توانست در قالب داستانی دراماتیک به خوبی قیام جنگل را به تصور بکشد و حتی فصل جنگ منجیل آن چنان با قواعد واقعی جنگ منطبق بود که پس از نمایش فرماندهان وقت سپاه سریال را به خصوص از این زاویه بسیار قابل توجه ارزیابی کردند.

* بهروز افخمی در حال حاضر به چه علت در گروه تحقیق این سریال حضور دارد و آیا قرار است فیلمنامه سریال توسط ایشان نوشته شود؟

- بهروز با خاطراتی که بنده و سردار زهدی از شهید تهرانی‌مقدم برایش تعریف کردیم بسیار به این شخصیت بزرگوار علاقمند شد و حضوری مستمر و پیگیر در جلسات تحقیق دارد. همچنین ابعاد گوناگون شخصیت و زندگی سردار مقدم را برای ساخت داستانی دراماتیک مناسب دانست و امیدوارم بتوانیم او را راضی به نگارش فیلمنامه سریال کنم.

شما نیز دعا کنید تا انشاءالله در آینده شاهد ساخت و پخش سریالی باشیم که به خوبی زحمات شهید حسن تهرانی‌مقدم را به تصویر کشیده و ادای دینی باشد، هر چند کوچک نسبت به حقی که آن شهید بزرگوار به گردن ما و این مرز و بوم دارند.

گفتگو: فاطمه عودباشی