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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

پایان مستند رهبر شهید در مشهد؛ خبری از سریال «سفر به میانه سر» نیست!

پایان مستند رهبر شهید در مشهد؛ خبری از سریال «سفر به میانه سر» نیست!

سیروس مقدم کارگردان تلویزیون درباره سریال «سفر به میانه سر» بیان کرد که ظاهرا از اولویت ساخت خارج شده‌است و فعلا خبری از آن نیست.

سیروس مقدم کارگردان تلویزیون، درباره وضعیت تولید سریال «سفر به میانه سر» و اینکه در چه مرحله ای است به خبرنگار مهر گفت: اگر اشتیاقی برای تولید کاری وجود داشته باشد، حتی شب عید هم به شما پیشنهاد می دهند و مذاکره می کنند تا اثری مانند «چک برگشتی» یا «پایتخت» ساخته شود اما اگر این اشتیاق وجود نداشته باشد، ممکن است پروژه‌ای سه سال متوقف بماند.

وی درباره وضعیت فیلمنامه این مجموعه و همکاری با علیرضا افخمی به عنوان نویسنده توضیح داد: آقای افخمی هم چند قسمت از فیلمنامه را نوشته بود، اما وقتی پروژه از اولویت خارج شد دیگر ادامه نیافت. طبیعتا هر کسی به سراغ زندگی و کار خودش می‌رود. من هم سراغ نقاشی رفته‌ام و او نیز کار خودش را انجام می‌دهد.

این کارگردان درباره مجموعه مستند «رهبر شهید» نیز گفت: این پروژه یک مجموعه است که در آن چند نفر از کارگردانان کشور گرد هم آمده‌اند و هر کارگردان از زاویه دید خودش به موضوع تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب پرداخته است.

مقدم در پایان بیان کرد: من ۲ ایده داشتم که یکی از آنها به دلیل گذشت زمان دیگر قابل اجرا نبود، اما ایده دوم مورد قبول قرار گرفت و ساخته شد. این اثر هنوز کمی کار دارد و مسیر آن از تاجیکستان آغاز می‌شود و به مشهد می‌رسد.

کد مطلب 6973720
عطیه موذن

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    نظرات

    • Mhd IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مقدم هر سریالی که بخواد سه صوته می سازه!!

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