به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا ظهر سه شنبه در اولین نشست خبری خود با نمایندگان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی با تاکید بر لزوم همگرایی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی استان اظهار داشت: همگرایی بین اداره کل ارشاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی استان از نوع همگرایی فکری خواهد بود نه اینکه به عنوان مثال برای برگزاری یک همایش از یک دستگاه فرهنگی خواسته شود که سالن اجتماعات خود را با 50 درصد تخفیف در اختیار دستگاه فرهنگی دیگر قرار دهد.



وی ادامه داد: حتی دستگاه‌های فرهنگی در زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند که ممکن است فعالیت همدیگر را خنثی کنند، بنابراین همگرایی و هم‌افزایی فکری از موازی کاری جلوگیری می‌کند.



برگزاری نمایشگاه کتاب حوزه با حضور ناشران لبنان و عراق



وی با تشریح برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه‌های پایانی سال 90، از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه که از 22 تا 27 دی ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود 170 ناشر داخلی و خارجی به ویژه ناشرانی از کشورهای لبنان و عراق حضور خواهند داشت.



اسماعیلی طبا اضافه کرد: نمایشگاه کتاب استان قم نیز از 4 تا 14 بهمن ماه با حضور 250 ناشر در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



وی برگزاری دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در محل نمایشگاه‌های دائمی استان، برپایی نخستین جشنواره تجلیل از ناشران برتر استان و مشارکت در انتخاب آثار جشنواره کتاب سال مهدوی را از دیگر برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این ایام برشمرد.



برگزاری نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: همچنین نخستین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک و نوجوان از 18 تا 24 بهمن با حضور 100 ناشر در قم برگزار می‌شود.



وی برگزاری جشنواره شعر فجر، برگزاری جلسات نقد کتاب با حضور اندیشمندان در حاشیه نمایشگاه‌های کتاب و برگزاری نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان را از دیگر برنامه‌های این اداره کل در سه ماهه پایانی سال 90 اعلام کرد و افزود: نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان نیز از 29 بهمن تا سوم اسفندماه با حضور 100 ناشر در دبیرستان امام صادق(ع) قم برگزار می‌شود.



برگزاری جشنواره راح روح



اسماعیلی طبا در مورد برنامه‌های هنری این اداره کل تصریح کرد: برگزاری پنجمین جشنواره تئاتر تجربه‌های جوان، برگزاری مسابقه تصویرسازی از 15 تا 22 دی ماه، برگزاری بخش هنری جشنواره ملی طلیعه ظهور در 15 بهمن، برپایی نمایشگاه و مسابقه نقاشی از 12 تا 22 بهمن، برگزاری جشنواره استانی فیلم و عکس و فیلمنامه از 24 تا 28 بهمن، برگزاری جشنواره راح روح برای اولین بار در استان از 9 تا 11 اسفند، برپایی نمایشگاه و مسابقه نگارگری، اجرای نمایش و... از جمله برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه‌های پایانی سال 90 است.



وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت فرهیختگان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری گفت: در نظر داریم برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی و هنری سال 91 از همه ظرفیت‌های صاحبنظران و فرهیختگان استفاده کنیم.



تخصیص دیرهنگام اعتبارات



اسماعیلی‌طبا در پاسخ به این سئوال که چرا برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه ماهه پایانی سال افزایش یافته است؟ یکی از دلایل این کار را تاخیر در تخصیص اعتبارات فرهنگی عنوان کرد و افزود: تخصیص اعتبارات فرهنگی 3 – 4 ماه دیر اعلام شد و دلیل دیگر این کار وجود مناسبت‌های ملی و مذهبی در این ایام است، ضمن اینکه در طول سال 90 برنامه‌های خوبی از سوی این اداره کل انجام شده است.