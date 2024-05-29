تسلیت سرلشکر رشید در پی درگذشت مادر «سید حسن نصرالله»

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در پیامی درگذشت مادر گرامی حجت‌الاسلام «سید حسن نصرالله» را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

«اِنّالله وَ اِنّا اِلَیه راجِعوُن»

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیّد حسن نصرالله

رهبر مجاهد و نستوه حزب الله لبنان (دام عزه)

با سلام و تحیات الهی؛

درگذشت والده‌ی مکرمه حضرت عالی را به محضر شریفتان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

زهی سعادت چنان مادری که مجاهدی فی سبیل اللّه چون شما سیّد مقاومت را در دامن پاک و پر مهر خود برای جهان اسلام پروراند.

از محضر حضرت باری تعالی، رضوان بی پایان الهی و تنعم در محفل انس مقربان و اولیاء الهی را برای آن مرحومه مکرمه و صبر و اجر کریم و عزّت و پیروزی روزافزون برای حضرت مستطاب عالی و جبهه بزرگ و پرافتخار جهاد و مقاومت مسئلت دارم.

برادرتان

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)

سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید