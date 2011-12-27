علیرضا گل گلی به خبرنگار مهر گفت: از دید کارشناسان، بافتهای تاریخی و شهری دارای سه نوع حلقوی، شطرنجی و ستاره ای بوده که بافت تاریخی شیراز، از نوع بافت های تاریخی ستاره ای به صورت شعاعی است.

وی گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، این نوع بافت تاریخی یکی در ایتالیا و دیگری در شهر شیراز وجود دارد.

این دوستدار میراث فرهنگی بیان کرد: بافت تاریخی شیراز به صورت اعتقادی شکل گرفته که در اصطلاحات شهرسازی می گویند خانه ها روی رون(در اصطلاح معماری همان جهت است) ساخته شده است یعنی طول و عرض خانه ها طوری قرار می گیرد که گرما و سرما و بقیه مختصات آن تامین شود.

گل گلی اظهار کرد: در شهرسازی همه چیز بر اساس رون ساخته می شود اما در بخشهایی از بافت تاریخی شیراز به دلیل مسائل اعتقادی مردم، خانه ها به سمت قبله ساخته شده و رون نادیده گرفته شده است این موضوع باعث شده تا در این بافت نتسه و شعاع داشته باشیم.

وی افزود: در بخشهای دیگر از بافت تاریخی شیراز، مردم در مسیرهای منتهی به اماکن مذهبی خانه می ساختند همین خانه ها باعث شده تا چندین خط مانند اشعه از بافت بیرون بزند و بافت ستاره ای را خراب کند.

رئیس انجمن معماران ایران بیان کرد: دانشجویان مقاطع عالی تحصیلی معماری در دانشگاههای بین المللی اروپا درباره بافت تاریخی شیراز مطالعه می کنند اما به دلیل ناآشنایی با اعتقادات و فرهنگ مردم شیراز، هنوز نمی دانند که چرا بافت ستاره ای شیراز به این شکل در آمده است!

وی افزود: ساخت کنار گذر شاهچراغ توسط مسئولان شهری بافت ستاره ای را تحت الشعاع قرار می دهد چرا که باعث می شود دخل و تصرف در مدل این بافت بوجود بیاید به طوری که اکنون نیز این اتفاق افتاده و بسیاری از کوچه های بن بست باز و کوچه های باز بن بست شده و تغییرات زیادی در آن روی داده است.

وی ثبت بافت تاریخی شیراز را عامل مهمی در حفظ و نگهداری تنها بافت ستاره ای کشور دانست.