آمارگیری از مددجویان کمیته امداد اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی نیروهای پرسشگر طرح آمارگیری اظهار کرد: آمارگیری از خانواده های تحت حمایت یکی از ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی درمانی خانواده ها است که به مدت 15 روز انجام می یابد.

به گفته وی در سطح استان اردبیل تعداد 373 خانوار در قالب210 خانواده‌ی روستایی و 163 خانواده‌ی شهری به صورت علمی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

مدیر برنامه ریزی و فناوری استان اردبیل اردبیل عنوان کرد: تعداد 12 پرسشگر پس از سپری کردن دوره آموزشی با مراجعه به محل زندگی خانواده ها از طریق مصاحبه و مشاهده‌ عینی به تکمیل پرشسنامه می پردازند.

به گفته شریفی در این طرح پرسشگران آمار و اطلاعات صحیح خانواده های تحت حمایت را استخراج کرده و طی برنامه ریزیهای به عمل آمده اطلاعات موجود به بهره برداری می رسد.

این مسئول هدف از اجرای این طرح را اطلاع از وضعیت معیشتی خانوارهای تحت پوشش به منظور برنامه ریزی اصولی و موثر برشمرد و یادآور شد: با استفاده از داده های آماری می توان تاثیر حمایت های ارایه شده در رفع کردن مشکلات و کمبودهای نیازمندان و حمایت از مددجویان را مورد ارزیابی قرار داد.

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد استان اردبیل افزود: اطلاعات تحلیلی و نمودارهای علمی بعد از ثبت در سیستم آمار امداد جهت تصمیم گیری نهایی در اختیار رده های بالای مدیریتی کمیته‌ امداد مرکز قرار می گیرد.