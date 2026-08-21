به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در پی حادثه اخیر در محدوده پل موقت فلزی نهنگ‌روگا در پروژه کنارگذر انزلی، بررسی‌های فنی درباره وضعیت سازه و شرایط وقوع حادثه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، پل‌های موقت فلزی روی رودخانه‌های نهنگ‌روگا و راسته‌خاله‌روگا حدود ۲۰ سال پیش و صرفاً به‌منظور تأمین دسترسی کارگاهی برای اجرای مسیر و پل اصلی یک‌هزار و ۳۳۱ متری کنارگذر انزلی احداث شدند.

با گذشت سالیان متمادی و تکمیل نشدن پل اصلی به دلیل مشکلات مالی، این سازه‌های موقت در شرایط رطوبتی منطقه دچار فرسودگی شدید و خوردگی پایه‌های فلزی شده‌اند. تجمع گیاه سنبل آبی و آسیب‌های واردشده به پایه‌ها در جریان عملیات جمع‌آوری این گیاه با ماشین‌آلات لایروبی نیز بر وضعیت سازه تأثیر گذاشته است.

ممنوعیت تردد روی پل پیش‌تر اعلام شده بود

روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اعلام کرد که وضعیت نامناسب پل نهنگ‌روگا و نواقص موجود در آن پیش از این طی مکاتبات و تذکرات لازم به عوامل ذی‌ربط اعلام شده بود.

بررسی‌های فنی نشان داده است که با توجه به شدت فرسودگی، ترمیم این پل از لحاظ فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و سازه قابلیت بهره‌برداری و تردد ایمن خودروهای سبک و سنگین را ندارد؛ از این رو ممنوعیت تردد از روی پل نیز پیش‌تر اعلام شده است.

عبور همزمان دو قایق از عوامل مؤثر در حادثه

در ادامه این گزارش درباره حادثه اخیر آمده است: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گاباری و فضای آزاد زیر پل در شرایط معمول برای عبور قایق‌ها قابل استفاده بوده و طی سال‌های گذشته، با وجود تردد قایق‌ها از این محدوده، سابقه‌ای از حادثه مشابه ناشی از کمبود گاباری زیر پل گزارش و ثبت نشده است.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در حادثه اخیر دو فروند قایق به‌صورت همزمان از زیر پل عبور کرده‌اند و نحوه عبور همزمان و رعایت نشدن احتیاط و فاصله ایمن لازم، از عوامل مؤثر در وقوع حادثه اعلام شده است.

روابط عمومی شرکت تأکید کرد که فرسودگی و عدم قابلیت تردد از روی پل مربوط به وضعیت روسازه آن است و این موضوع با گاباری و فضای آزاد زیر پل برای عبور قایق‌ها، از نظر فنی دو موضوع مجزا محسوب می‌شود.

جمع‌آوری پل و ایمن‌سازی محدوده

در این گزارش با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی پل موقت نهنگ‌روگا اعلام شده است که با توجه به وضعیت موجود، جمع‌آوری سازه فرسوده و ناایمن در دستور کار قرار گیرد و تا انجام این اقدام، طرفین پل همچنان مسدود باقی بماند و ممنوعیت تردد از روی آن مجدداً اطلاع‌رسانی شود.

همچنین ایمن‌سازی محدوده، نصب علائم هشداردهنده و کنترل عبور قایق‌ها از زیر پل، به‌ویژه جلوگیری از عبور همزمان شناورها، برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه مورد تأکید قرار گرفته است.

روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان اعلام کرد: در صورت تأمین منابع مالی و پس از جمع‌آوری پل ناایمن موجود، احداث یک پل فلزی موقت جدید با حداکثر یک پایه میانی نیز قابل بررسی و اقدام خواهد بود.