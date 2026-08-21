مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تسهیل دسترسی مردم به مراکز اهدای خون و تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران، روز شنبه ۳۱ مردادماه در این شهرستان مستقر میشود.
وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ تا ۱۲ در مسجدالنبی (ص)، جنب پایانه مسافربری سنقر برگزار خواهد شد و شهروندان نیکاندیش میتوانند با مراجعه به محل تعیینشده در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون گفت: نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است و استمرار اهدای خون میتواند به تأمین ذخایر مورد نیاز مراکز درمانی کمک کند.
میرزاده خاطرنشان کرد: حضور هر یک از اهداکنندگان میتواند در تأمین خون مورد نیاز بیماران نقش مؤثری داشته باشد و از مردم سنقر دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.
وی در پایان از شهروندان خواست با مشارکت در طرحهای اهدای خون، همچنان یاریرسان بیماران و مراکز درمانی باشند.
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