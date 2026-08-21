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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

خرسندی: اعتبار بهسازی کانال‌های کشاورزی مراغه ۳ برابر شد

خرسندی: اعتبار بهسازی کانال‌های کشاورزی مراغه ۳ برابر شد

مراغه- مدیر جهاد کشاورزی مراغه از افزایش سه‌برابری اعتبار طرح‌های بازسازی و بتنی‌سازی کانال‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: اعتبار این طرح‌ها از ۱۰ به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: اجرای طرح‌های مرمت، بازسازی، مکانیزه‌سازی و بتنی‌کردن کانال‌های کشاورزی از برنامه‌های مهم شهرستان برای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری منابع آبی است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری شهرستان با هدف خروج شبکه‌های انتقال آب کشاورزی از وضعیت سنتی و ارتقای راندمان آبیاری، پیگیری‌های لازم برای توسعه این طرح‌ها را انجام داده‌اند.

اختصاص ۸ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته

مدیر جهاد کشاورزی مراغه ادامه داد: سال گذشته در پی برگزاری نشست مشترک نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، موضوع توسعه زیرساخت‌های آبیاری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های مدیریت آب کشاورزی مورد پیگیری قرار گرفت.

خرسندی گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، هشت میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرح‌های مرتبط با کانال‌های کشاورزی شهرستان اختصاص یافت که در راستای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری مصرف شد.

افزایش اعتبار طرح‌های کانال‌های کشاورزی به ۳۰ میلیارد تومان

وی با اشاره به اعتبارات سال جاری بیان کرد: در جلسه کمیته برنامه‌ریزی استان، ابتدا ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرمت، بازسازی، مکانیزه‌سازی و بتنی‌کردن کانال‌های کشاورزی مراغه پیش‌بینی شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: با توجه به نیاز شهرستان و پیگیری نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار، رقم اولیه کافی تشخیص داده شد و اعتبار این طرح‌ها به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سه‌برابری اعتبار، زمینه اجرای عملیات بهسازی کانال‌ها در نقاط بیشتری از شهرستان را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مدیریت منابع آب بخش کشاورزی داشته باشد.

اجرای طرح‌های بهسازی در ۹ منطقه مراغه

خرسندی با اشاره به مناطق هدف این طرح‌ها گفت: عملیات مرمت، بازسازی و بتنی‌سازی کانال‌های کشاورزی در مناطق خرمازرد، پهرآباد، سرج، آهق، داش‌آتان، مردق، کرمجوان، ورجوی و اسفستانج اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: بهسازی کانال‌های سنتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب انتقال آب، ضمن کاهش اتلاف منابع، موجب افزایش راندمان مصرف آب، پایداری تولید و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواهد شد.

کد مطلب 6923181

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