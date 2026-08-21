به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: اجرای طرح‌های مرمت، بازسازی، مکانیزه‌سازی و بتنی‌کردن کانال‌های کشاورزی از برنامه‌های مهم شهرستان برای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری منابع آبی است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری شهرستان با هدف خروج شبکه‌های انتقال آب کشاورزی از وضعیت سنتی و ارتقای راندمان آبیاری، پیگیری‌های لازم برای توسعه این طرح‌ها را انجام داده‌اند.

اختصاص ۸ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته

مدیر جهاد کشاورزی مراغه ادامه داد: سال گذشته در پی برگزاری نشست مشترک نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، موضوع توسعه زیرساخت‌های آبیاری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های مدیریت آب کشاورزی مورد پیگیری قرار گرفت.

خرسندی گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، هشت میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرح‌های مرتبط با کانال‌های کشاورزی شهرستان اختصاص یافت که در راستای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری مصرف شد.

افزایش اعتبار طرح‌های کانال‌های کشاورزی به ۳۰ میلیارد تومان

وی با اشاره به اعتبارات سال جاری بیان کرد: در جلسه کمیته برنامه‌ریزی استان، ابتدا ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرمت، بازسازی، مکانیزه‌سازی و بتنی‌کردن کانال‌های کشاورزی مراغه پیش‌بینی شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: با توجه به نیاز شهرستان و پیگیری نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار، رقم اولیه کافی تشخیص داده شد و اعتبار این طرح‌ها به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سه‌برابری اعتبار، زمینه اجرای عملیات بهسازی کانال‌ها در نقاط بیشتری از شهرستان را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مدیریت منابع آب بخش کشاورزی داشته باشد.

اجرای طرح‌های بهسازی در ۹ منطقه مراغه

خرسندی با اشاره به مناطق هدف این طرح‌ها گفت: عملیات مرمت، بازسازی و بتنی‌سازی کانال‌های کشاورزی در مناطق خرمازرد، پهرآباد، سرج، آهق، داش‌آتان، مردق، کرمجوان، ورجوی و اسفستانج اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: بهسازی کانال‌های سنتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب انتقال آب، ضمن کاهش اتلاف منابع، موجب افزایش راندمان مصرف آب، پایداری تولید و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواهد شد.