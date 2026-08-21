دفتر نتانیاهو: اردوغان «دیکتاتورِ یهودستیز» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به صدور حکم جلب صادر شده برای بنیامین نتانیاهو در ترکیه اعلام کرد: رجب طیب اردوغان به دنبال گسترش تجاوز خود علیه اسرائیل از طریق سوریه است و اسرائیل این را تحمل نخواهد کرد.
در بیانیه دفتر نتانیاهو در این خصوص آمده است: تلاش شرمآور اردوغان برای ترساندن سران سیاسی و نظامی اسرائیل نتیجهای نخواهد داشت. اسرائیل به اقدام قاطع خود علیه تلاشهای ترکیه برای بی ثبات کردن منطقه و هرگونه تهدید علیه امنیت خود ادامه خواهد داد.
در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است: اردوغان یک دیکتاتور یهودستیز است که کردها را قتل عام کرد، به عناصر حماس پناه میدهد، نیمی از قبرس را اشغال و تعداد بیسابقهای از روزنامهنگاران و سیاستمداران مخالف خود را زندانی کرده است. او اکنون به دنبال گسترش دامنه تجاوز خود علیه اسرائیل به سوریه است و اسرائیل این مسئله را تحمل نخواهد کرد.
این موضعگیری دفتر نتانیاهو در حالی است که خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که ترکیه از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرد تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.
آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسلکشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.
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