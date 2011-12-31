به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور در حاشیه برگزاری این آزمون طی سخنانی گفت: این آزمون مربوط به چهارمین دورره تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران است که متقاضیان در آن در سه رشته فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و مدرسی ادبیات عرب به رقابت میپردازند.
حجتالاسلام سیدمهدی حسینی تعداد ثبتنام کنندگان ورود به این مرکز در این دوره را 260 نفر ذکر کرد و ادامه داد: از این میان تعداد متقاضیان ورود به رشته مدرسی ادبیات عرب 158 نفر، کلام اسلامی 47 نفر و فلسفه اسلامی 59 نفر بوده است.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: 168 نفر در آزمون ورودی کتبی این آزمون که صبح جمعه 9 دی ماه برگزار شد، شرکت کردند، 48 نفر به دلیل دارا بودن معدل بالای 18 در امتحانات متمرکز مقطع سطح دو (لیسانس) حوزههای علمیه خواهران از این آزمون معاف بودهاند و سایر متقاضیان به دلیل اینکه مقطع سطح دو را به پایان نرسانده بودند مجاز به شرکت در آزمون نبودند.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور عنوان کرد: این آزمون در دو بخش چندگزینهای و تشریحی برگزار شد که سئوالات چندگزینهای شامل سئوالات عمومی و تخصصی و 60 سئوال بود که داوطلبان طی 60 دقیقه میتوانستند به آنها پاسخ دهند و داوطلبان 60 دقیقه فرصت داشتند تا به سئوالات تشریحی که تخصصی بودند پاسخ دهند.
وی زمان اعلام نتایج آزمون کتبی ورودی و دعوت به مصاحبه علمی پذیرفتهشدگان مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران را 25 دیماه و زمان اعلام قبولشدگان نهایی را 15 بهمنماه برشمرد و یادآور شد: زمان آغاز کلاسهای این مرکز
همزمان با آغاز نیمسال دوم تحصیلی حوزههای علمیه خواهران 17 بهمنماه خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی هدف از تشکیل و جذب متقاضی به مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران را تامین نیاز مدرسان و اساتید خانم در حوزههای علمیه خواهران کشور ذکر کرد و گفت: فراخوان پذیرش متقاضی ورود به این مرکز بر اساس نیازسنجی رشتهای صورت گرفته است و استانهای اصفهان، کرمانشاه، تهران و خوزستان به ترتیب بیشترین متقاضی را در این آزمون داشتند.
وی افزود: در حال حاضر طلابی در رشتههای فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، مدرسی ادبیات عرب، تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول و مطالعات اسلامی زنان در مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند.
قم - خبرگزاری مهر: آزمون ورودی مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران با حضور 168 نفر از متقاضیان شرکت در این دوره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور در حاشیه برگزاری این آزمون طی سخنانی گفت: این آزمون مربوط به چهارمین دورره تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران است که متقاضیان در آن در سه رشته فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و مدرسی ادبیات عرب به رقابت میپردازند.
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