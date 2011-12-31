به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در حاشیه برگزاری این آزمون طی سخنانی گفت: این آزمون مربوط به چهارمین دورره تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران است که متقاضیان در آن در سه رشته فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و مدرسی ادبیات عرب به رقابت می‌پردازند.



حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی تعداد ثبت‌نام کنندگان ورود به این مرکز در این دوره را 260 نفر ذکر کرد و ادامه داد: از این میان تعداد متقاضیان ورود به رشته مدرسی ادبیات عرب 158 نفر، کلام اسلامی 47 نفر و فلسفه اسلامی 59 نفر بوده است.



حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: 168 نفر در آزمون ورودی کتبی این آزمون که صبح جمعه 9 دی ماه برگزار شد، شرکت کردند، 48 نفر به دلیل دارا بودن معدل بالای 18 در امتحانات متمرکز مقطع سطح دو (لیسانس) حوزه‌های علمیه خواهران از این آزمون معاف بوده‌اند و سایر متقاضیان به دلیل اینکه مقطع سطح دو را به پایان نرسانده بودند مجاز به شرکت در آزمون نبودند.



معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور عنوان کرد: این آزمون در دو بخش چندگزینه‌ای و تشریحی برگزار شد که سئوالات چندگزینه‌ای شامل سئوالات عمومی و تخصصی و 60 سئوال بود که داوطلبان طی 60 دقیقه می‌توانستند به آنها پاسخ دهند و داوطلبان 60 دقیقه فرصت داشتند تا به سئوالات تشریحی که تخصصی بودند پاسخ دهند.



وی زمان اعلام نتایج آزمون کتبی ورودی و دعوت به مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران را 25 دی‌ماه و زمان اعلام قبول‌شدگان نهایی را 15 بهمن‌ماه برشمرد و یادآور شد: زمان آغاز کلاس‌های این مرکز

همزمان با آغاز نیمسال دوم تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران 17 بهمن‌ماه خواهد بود.



حجت‌الاسلام حسینی هدف از تشکیل و جذب متقاضی به مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران را تامین نیاز مدرسان و اساتید خانم در حوزه‌های علمیه خواهران کشور ذکر کرد و گفت: فراخوان پذیرش متقاضی ورود به این مرکز بر اساس نیازسنجی رشته‌ای صورت گرفته است و استان‌های اصفهان، کرمانشاه، تهران و خوزستان به ترتیب بیشترین متقاضی را در این آزمون داشتند.



وی افزود: در حال حاضر طلابی در رشته‌های فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، مدرسی ادبیات عرب، تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول و مطالعات اسلامی زنان در مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند.