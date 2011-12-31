راه اندازی نخستین سایت خبری ایرانی به زبان مالایی در مالزی

بنیانگذار ومدیرمسئول سایت تحلیلی- تخصصی پایک نیوز در گفتگو با خبرنگار مهر در کوالالامپور ، افزود: هدف از راه اندازی این سایت تسهیل ارتباطات بین فرهنگی، ارتقاء سطح آشنایی جامعه مالایی زبان با فرهنگ ، تمدن و دستاوردهای ایران ، تسهیل درفهم بهتر آنها از دنیای تمدن فارسی - ایرانی و نیز افزایش تفاهم فرهنگی و اجتماعی مالایی زبانان با جامعه ایرانی صورت می گیرد.

دکترقنبری افزود: درسال های اخیر تعداد ایرانیان مقیم مالزی به شدت افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد اما متاسفانه مالزیایی ها هنوز شناخت کافی از روحیات ، فرهنگ و تمدن ما ایرانی ها ندارند و همین عدم شناخت گاها منجر به ایجاد سوء تفاهم و سوء ظن های بسیاری نسبت به جامعه ایرانی شده که برخی ازآنها در رسانه ها و مطبوعات این کشور منعکس شده است .

به گفته وی صرفا به خاطر"مسلمان بودن" و"شرقی بودن" همواره گفته شده که بین ایران و مالزی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تقارب و تفاهم زیادی وجود دارد اما متاسفانه این همه واقعیت نیست و دو ملت به ویژه به هنگام مواجهه عینی و رو در رو از مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادی که عمدتا ناشی از عدم شناحت صحیح از یکدیگر می باشد، رنج می برند.

عباس قنبری که استاد ارتباطات دانشگاه"لیم کوک وینگ" مالزی است، افزود: درشرایط فعلی جریان ارتباط بین ایران و مالزی آشکارا یکسویه و به نفع مالزی است به طوری که هموطنان ما در ایران، مالزی را استان سی ام خود می دانند، این در حالی است که ذهنیت افکار عمومی مالزیایی ها از ایران تنها براساس نام یک مقام سیاسی و یا براساس فیلم ضد ایرانی300 شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سطح نخبگان، مالزیایی های شناخت خوبی از ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی دارند، خاطرنشان ساخت که این شناخت باید به سطح افکار عمومی مالزی نیز کشیده شود. به عبارت دیگر مشکل فرهنگی و ارتباطی موجود بین ایران و مالزی نه در سطح مقامات و نخبگان، بلکه باید در سطوح میانی اجتماع و در سطح جامعه مدنی حل و فصل شود. به عنوان مثال در حالی که در ارتباطات بین فرهنگی صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با میزبان به زبان خودی اولین اصل در تسهیل ارتباطات و دیگر فرایند مرتبط با آن تلقی می شود اما متاسفانه تاکنون حتی یک سایت ایرانی به زبان مالایی که به معرفی فرهنگ و تمدن ایران بپردازد، وجود نداشته است .

قنبری در پایان خاطرنشان ساخت که راه اندازی یک سایت به زبان مالایی تنها یک نقطه آغاز برای تسهیل این فرایند ارتباطی می باشد و انتظار می رود همه ایرانیان، بویژه ایرانیان مقیم مالزی به پیشبرد این هدف کمک کنند.

در حال حاضر بیش از350 میلیون نفر در جنوب شرق آسیا به لهجه های مختلف مالایی تکلم می کنند که این امر تاکنون از بذل توجه ایرانیان و نیز رسانه های ایرانی مغفول مانده است.

زبان مالایی زبان رسمی کشورهای مالزی، اندونزی و برونئی دارالسلام است. این زبان در کشورهای سنگاپور، استان های جنوبی فیلیپین و تایلند و … به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

ارائه آخرین اخبار مربوط به ایران، معرفی آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی ایران، معرفی مراکز تفریحی و توریستی ایران، معرفی دانشگاه ها و مراکز فن آوری و آی.سی.تی ایران به جامعه مالایی زبان ها از جمله محورهای وبسایت تحلیلی تخصصی پایک نیوز به زبان مالایی است که می توان اخبار آن را درآدرس اینترنتی http://paycnews.com/malay. دید.

نسخه فارسی وبسایت تحلیلی – تخصصی پایک نیوز از حدود 6 ماه پیش در مالزی آغاز به کار کرده و در زمان حاضر به یکی از پربیننده ترین رسانه های فارسی زبان محلی و منطقه ای تبدل شده است.